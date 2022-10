FRANCAVILLA – APPROVATO IL BANDO SUL DIGITAL DIVIDE

Secondo il quarto rapporto Auditel-Censis quasi una famiglia su dieci non ha internet in casa, mentre un nucleo familiare su tre si collega solo con lo smartphone.

È questa la fotografia del fenomeno noto come digital divide che consiste nell’impossibilità del singolo di usufruire a pieno regime di internet o delle nuove tecnologie.

Questa difficoltà nell’accesso alla rete si sta traducendo in una nuova forma di esclusione sociale che colpisce principalmente i nuclei familiari con difficoltà economiche.

L’Amministrazione Comunale, tramite le risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia, ha approvato un avviso pubblico per sostenere l’utenza più fragile nel pagamento del canone di abbonamento della rete internet e l’acquisto di dispositivi di primo accesso, come ad esempio modem e router.

Sino al 7 novembre potranno richiedere il contributo, che avrà un importo massimo di € 500,00, i residenti nel Comune di Francavilla Fontana con un ISEE non superiore ai 9.360 euro. I richiedenti dovranno contestualmente assumere l’impegno di acquisire le competenze digitali di base entro un anno dall’erogazione delle somme.

“L’accesso più o meno diffuso ad internet – spiega l’Assessore Tatarano – non risponde semplicemente ad esigenze di comodità, ma è sempre più un termometro per valutare la sensibilità delle istituzioni in termini di democrazia e libertà. Aumentare dunque la diffusione di questo mezzo garantendone l’accesso alle famiglie meno abbienti – che diversamente rischierebbero di restare tagliate fuori – è pertanto un segnale che abbiamo inteso lanciare perché nessuno sia escluso da questo nuovo mondo dalle potenzialità immense.”

Nella definizione della graduatoria otterranno maggiore punteggio i redditi più bassi e i nuclei familiari con almeno un figlio in età scolare.

L’Avviso Pubblico e il modello dell’istanza sono disponibili sul sito internet istituzionale.