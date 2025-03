Francavilla – Approvato il progetto per l’ampliamento del Cimitero comunale

L’Amministrazione Comunale ha dato il via libera al primo lotto di interventi per l’ampliamento del Cimitero comunale e la realizzazione di un nuovo parcheggio.

“L’ampliamento del Cimitero – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è un obiettivo particolarmente sentito dalla cittadinanza. L’esiguità degli spazi disponibili rende necessario intervenire non solo per aumentare l’estensione dell’area per la tumulazione, ma anche per accrescere la dotazione di servizi, a cominciare da un nuovo parcheggio che sarà utile anche nell’ottica dell’intermodalità per la sosta dei veicoli.”

Il progetto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede l’ampliamento della superficie dedicata alla tumulazione di oltre 52.000 mq e la creazione di un parcheggio annesso di 11.500 mq. Dal punto di vista del verde, componente essenziale nelle aree dedicate al culto dei defunti, è stata prevista la realizzazione di un sistema diffuso lungo la viabilità con la piantumazione di nuovi cipressi e altre specie arboree. I percorsi interni saranno realizzati con superfici drenanti che garantiranno la permeabilità del terreno. La nuova viabilità esterna prevede la realizzazione di un rondò in prossimità dell’ingresso monumentale e la creazione di una nuova strada che unirà il parcheggio con la strada vicinale Salonna.

“Il cimitero – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – in questi mesi continua ad essere interessato da interventi finalizzati al miglioramento della fruizione da parte dei visitatori. Si passa da piccole migliorie come l’installazione di una nuova ringhiera nel blocco loculi e la sistemazione dell’ingresso monumentale, a questo progetto che ridefinisce gli spazi e prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio. Abbiamo a cuore questo luogo per il quale lavoriamo ogni giorno con gli uffici e la ditta che ne cura la gestione per garantire il giusto decoro.”

La realizzazione del progetto prevede l’esproprio dei terreni su cui si svilupperà la nuova superficie cimiteriale. Secondo i calcoli dei tecnici gli espropri richiederanno l’investimento di circa 113.000 euro, importi compresi nel quadro economico approvato dall’Amministrazione Comunale.

“Dopo aver completato le procedure di esproprio per l’area mercatale ed aver avviato quelle per la realizzazione dei parcheggi a servizio del Palazzetto e dello Stadio – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – ci apprestiamo ad avviare l’iter necessario per acquisire queste nuove aree. Il progetto urbanisticamente ha un valore strategico in particolare per quanto riguarda il parcheggio. La sua posizione a pochi passi dal Comando della Polizia Locale e in prossimità del centro urbano ha potenzialità enormi per lo sviluppo dell’intermodalità, ovvero il passaggio dal mezzo privato a quello pubblico e viceversa.”