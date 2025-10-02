Francavilla – Assolto infermiere e consigliere comunale

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Brindisi Dr Anna Guidone ha assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste) Fanizza Luigi dai reati di lesioni volontarie e violenza privata , aggravati dallo stato di disabilità della persona offesa.Fanizza Luigi, francavillese di 68 anni , conosciuto ed apprezzato infermiere per aver prestato servizio per circa 40 anni nelle strutture sanitarie del territorio nonché consigliere comunale in carica, fu accusato da Vergaro Cosimo, di 38 anni di Torre S.Susanna di aver usato violenza privata e lesioni per aver sferrato pugni al costato di quest’ultimo in modo da spingerlo fuori dal centro di vaccinazioni di Francavilla Fontana facendolo cadere per terra .

Vergaro Cosimo , disabile con varie patologie, secondo la querela e la successiva deposizione in aula, presentatosi il alle 15,00 circa del 31 luglio del 2021 , in pieno periodo di pandemia, presso il centro vaccinazione di Francavilla Fontana , ricevuto il rifiuto , da parte del personale sanitario preposto, di far vaccinare la propria coniuge , era stato violentemente picchiato e fatto cadere per terra dall’imputato tanto da richiedere l’intervento del 118 e successivo trasporto nel vicino Ospedale .

L’istruttoria dibattimentale ed in particolare le testimonianze del medico e dell’infermiera presenti ai fatti hanno dimostrato che al momento dell’arrivo del Vergaro le vaccinazioni erano state ultimate, che la vaccinazione straordinaria a favore della moglie era improponibile per mancanza del numero minimo previsto per ogni fiala , che l’imputato non ebbe alcun contatto fisico con il Vergaro ma che fu quest’ultimo ad andare in escandescenza, dopo il rifiuto, tanto da lanciare in aria sedie e transenne; inoltre i sanitari del Pronto soccorso di Francavilla Fontana non prescrissero alcun giorno di prognosi alle lamentate patologie del querelante.

Il P.M. Dr Vita Parata aveva chiesto la condanna alla pena di mesi sei di reclusione mentre Fanizza Luigi era difeso dagli Avv.ti Domenico Valletta e Leonardo Contessa.