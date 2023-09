FRANCAVILLA – AVVISO PUBBLICO PER FORMARE LA NUOVA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’

Avviso pubblico per la formazione della nuova

Commissione Pari Opportunità

L’Amministrazione Comunale ha approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dei 7 componenti esterni della Commissione Pari Opportunità.

La Commissione, che ha fatto il suo esordio nell’ordinamento cittadino nel 2015 con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento istitutivo, ha lo scopo di promuovere la realizzazione delle pari opportunità e contrastare gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori nei confronti di qualunque cittadino in ragione delle condizioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

“La commissione Pari Opportunità – spiega l’Assessore Sergio Tatarano – costituisce una realtà che in questi anni ha aumentato in modo considerevole il livello di attenzione e sensibilità su svariati temi. La modifica al regolamento avvenuta nel 2019 ne ha peraltro esteso la funzione non solo alla parità di genere ma anche alle tematiche elencate all’art. 3 della Costituzione.”

Questo organo è composto da 11 membri, 3 eletti dal Consiglio Comunale tra le Consigliere e i Consiglieri in carica, un membro di diritto facente parte della Giunta e 7 componenti esterni scelti tra le persone che presenteranno la propria candidatura.

Sarà il Consiglio Comunale a individuare le 7 figure esterne, 4 per la maggioranza e 3 per l’opposizione, secondo il criterio della riconosciuta competenza nelle materie trattate dalla Commissione.

“Ho osservato da vicino – conclude l’Assessore Tatarano – il lavoro della Commissione uscente che ha acceso i riflettori su mondi e storie poco noti grazie alla sensibilità di tutti i membri e della presidente Tiziana Fino, cui va il mio ringraziamento sentito.”

Le persone interessate potranno presentare la propria istanza entro il prossimo 13 settembre.

L’avviso pubblico e la modulistica sono consultabili sul sito internet istituzionale.