Francavilla – Bilancio Partecipato, quarta edizione: “Oltre la fragilità” della Croce Rossa Italiana è il progetto vincitore



Si sono concluse le votazioni della quarta edizione del Bilancio Partecipato del Comune di Francavilla Fontana. Le preferenze sono state espresse esclusivamente online nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, al termine di un percorso di cittadinanza attiva avviato a cavallo tra dicembre 2025 e l’inizio del 2026.

Hanno votato complessivamente 464 persone, che hanno potuto esprimere fino a due preferenze tra le proposte in gara. Il progetto più votato, con 307 voti, è “Oltre la fragilità: l’abbraccio della Croce Rossa Italiana”, presentato dal Comitato CRI di Francavilla Fontana e Oria. Seguono “Biblioteca Innovativa – Spazi di Comunità: Un hub per Francavilla” con 104 voti, “Disarmo creativo – Festival pacifista” con 97 voti, “Ritmi della comunità” con 70 voti e “Sorgenti – Cultura Transfemminista e Queer” con 29 voti.

«Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato attivamente e votato» commenta l’assessore alla Cittadinanza Attiva Sergio Tatarano. «Siamo convinti che il segno più tangibile e concreto di apertura democratica per un’amministrazione consista nell’ascolto reale. Il Bilancio Partecipato intercetta e sprigiona buone idee, ma è anche in grado di responsabilizzare la cittadinanza, premiando chi si mette in gioco. L’obiettivo resta quello di allargare ogni anno la platea di partecipanti perché questo momento diventi imprescindibile per un numero sempre maggiore di francavillesi».

“Oltre la fragilità: l’abbraccio della Croce Rossa”, il progetto vincitore, ha come obiettivo la prevenzione primaria rivolta alle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani soli, persone con disabilità, famiglie monoparentali e giovani NEET. Il percorso, coordinato con i Medici di Medicina Generale, prevede lo screening gratuito di circa mille cittadini attraverso visite specialistiche nei settori dell’urologia, senologia, reumatologia e ginecologia, esami diagnostici e supporto psicologico. Sono inoltre previste giornate di sensibilizzazione nei quartieri con controlli di base, formazione RCP ed educazione sanitaria.

«Negli anni grazie al Bilancio Partecipato tante persone che avevano qualcosa di buono in mente si sono fatte avanti» chiude il sindaco Antonello Denuzzo, «contribuendo al miglioramento della nostra città. Miglioramento che dipende certo dalla volontà e dalla capacità dell’amministrazione in carica, ma pure dal senso civico, dalla partecipazione e dall’impegno quotidiano di tutte e di tutti. Il Bilancio Partecipato rappresenta anche una sfida, un esercizio attivo di democrazia che passa sempre dall’assunzione di responsabilità, anche piccola».