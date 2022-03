FRANCAVILLA – BRUNO (PD): ORMAI PRONTA ONCOLOGIA DEL CAMBERLINGO

Francavilla Fontana, Bruno: “Ormai pronta l’Unità operativa complessa di Oncologia per l’ospedale Camberlingo. Un sogno a lungo inseguito per creare un punto di riferimento d’eccellenza per tutto il territorio”.

Ora c’è tutto: letti, arredamenti, strumentazione.

L’unità operativa complessa di Oncologia nell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana sta per diventare un’attesa, e da molti forse insperata, realtà.

Lo avevo promesso fin dal giorno del mio insediamento da sindaco, e continuano a battermi appena diventato consigliere regionale. Ora, finalmente, ci siamo.

Il reparto è stato costituito. Manca solo un ultimo tassello burocratico, ovvero l’accreditamento da parte della Regione Puglia. Ma ne ho già parlato con l’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese e con gli uffici. E mi è stato assicurato che non ci saranno inutili lungaggini.

Quindi potrebbe essere solo questione di pochi giorni. E finalmente questo obiettivo di sanità pubblica, di umanità, di cura dei cittadini, sarà raggiunto.

L’obiettivo è aiutare i pazienti che già soffrono per un male terribile e di un’angoscia infinita, a non doversi allontanare troppo dalle proprie famiglie, a ricevere le giuste cure a pochi passi da casa. Senza insopportabili viaggi della speranza fuori provincia o perfino peggio.

Abbiamo professionisti straordinari e di immensa umanità che ora potranno accudire e curare chi lotta per la vita e di tutto questo ha immensamente bisogno.

Faremo in modo di rendere questo nuovo reparto un punto di riferimento di eccellenza per tutto il territorio. Per tutti i pazienti, per loro famiglie, per chi ne ha bisogno.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)