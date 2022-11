FRANCAVILLA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

Martedì 29 novembre alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e mercoledì 30 novembre alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.

L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal consigliere Cavallo sull’organizzazione degli eventi concertistico musicali “Estate 2022”;

2. Interrogazione presentata dal consigliere di Coste sullo stato di oggettivo degrado della periferia Nord del comune di Francavilla Fontana;

3. Interrogazione presentata dalla consigliera Balestra sulle Isole Ecologiche installate nel 2016 e poi rimosse;

4. Interrogazione presentata dalla consigliera Balestra sui lavori di restauro della Porta della Croce;

5. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 108 del 21/11/2022 “Piano comunale per il diritto allo studio – Esercizio 2023. Approvazione”;

6. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 89 del 22/09/2022 “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio – Approvazione”;

7. Proposta di Delibera CC n°92 del 29/09/2022 “Atto di indirizzo per l’acquisizione al demanio stradale del Comune di Francavilla Fontana del tratto della strada provinciale n. 26, compreso tra l’attuale caposaldo, sito alla progressiva chilometrica 10+170 e lo svincolo con la S.S 7 in direzione Brindisi, corrispondente al km. ca 10+170”;

8. Proposta di Delibera CC n°101 del 03/11/2022 “Bilancio partecipato definizione delle aree di intervento – Ratifica delibera di Giunta comunale n°302 del 25/10/2022”;

9. Proposta di Delibera CC n°102 del 03/11/2022 “Dimissioni dalla carica di componente della Commissione Pari Opportunità dott.ssa Sabrina Vecchio – Surroga”;

10. Proposta di Delibera CC n°104 del 07/11/2022 “Approvazione Ambiti di Intervento di cui all’art.2 comma 1 della Legge regionale 12 agosto 2022, n. 202”;

11. Proposta di Delibera CC n°86 del 19/09/2022 “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera e) – D.Lgs. n.267/2000. Deliberazione della G.C. n. 36 del 24/02/2021 ‘Educare in comune’ – Direttiva individuazione progettista”;

12. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 93 del 05/10/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 sentenza 1254/2022 GDP Brindisi”;

13. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 98 del 13/10/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera e), del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267 – Onorario per assistenza ente (parte civile) nel secondo grado del giudizio nel PROC. PEN. n. 7110/12 RGNR”;

14. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 99 del 24/10/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267 – Sentenza n. 1198/2022 emessa dal Giudice Di Pace Di Brindisi RG n. 5234/2018″;

15. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 100 del 25/10/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267 Sentenza n. 1310 del 23 settembre 2022 emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Civile nella controversia in primo grado rubricata al n. 3306/2020 RG”;

16. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 103 del 03/11/2022 “Credito società Monteco S.P.A. – per servizio di raccolta ‘porta a porta’ dedicato alle utenze positive al Covid-19, effettuato durante l’evento pandemico, a decorrere dal marzo 2020 sino a tutto l’aprile 2022”;

17. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 105 del 07/11/2022 “Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.(T.U.E.L.)”.