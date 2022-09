FRANCAVILLA – CONVOCATO PER DOMANI IL CONSIGLIO COMUNALE

Mercoledì 21 settembre alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e giovedì 22 settembre alle ore 16.30 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.

L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 76 del 02/08/2022 “Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 213 del 27 luglio 2022, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 (articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.”;

2. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 77 del 02/08/2022 “Comunicazione al consiglio comunale dei prelevamenti dal fondo di riserva, ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 14 del Regolamento di Contabilità comunale”;

3. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 78 del 02/08/2022 “Comunicazione al Consiglio comunale delle variazioni effettuate dalla Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-ter, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento di contabilità comunale”;

4. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 81 del 24/08/2022 “Approvazione del Regolamento comunale di contabilità”;

5. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 82 del 24/08/2022 “Approvazione del nuovo regolamento per il servizio di economato”;

6. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 80 del 18/08/2022 “Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2023 – 2027. Approvazione dello schema di convenzione e direttive in merito all’espletamento della gara”;

7. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 83 del 06/09/2022 DUP triennio 2022/2024 programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 – Elenco annuale 2022 approvazione 1° variante;

8. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 85 del 13/09/2022 “Adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia. Atto di indirizzo”;

9. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 72 del 25/07/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Decreto di liquidazione ex art. 169 Dpr 115/02”;

10. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 74 del 27/07/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Sentenza n. 542/2022, pubblicata il 09 maggio 2022, emessa dalla Corte D’Appello di Lecce”;

11. Proposta di delibera Consiglio comunale n. 75 del 29/07/2022 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Sentenza n. 1164/2022, emessa dal Tribunale di Brindisi, sezione civile nella controversia in grado di Appello rubricata al n. 4984/2019 RG.”.

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Francavilla Fontana e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.