FRANCAVILLA – DOMANI IL CONCERTO DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Domenica 10 luglio in Piazza Giovanni XXIII

concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza

Domenica 10 luglio alle 21.00 Piazza Giovanni XXIII accoglierà la Banda Musicale della Guardia di Finanza diretta dal Ten. Dario Di Coste per una serata ricca di suggestioni musicali che omaggerà Francavilla Fontana e la sua tradizione bandistica.

L’evento, a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’UNUCI e la Società Operaia di Mutuo Soccorso in occasione dei 120 anni dalla sua fondazione, sarà condotto da Claudia Turba.

“Sarà emozionante – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – assistere in Piazza Giovanni XXIII al concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza diretta dal nostro Dario Di Coste che, proprio su quelle stesse chianche, è cresciuto ed ha mosso i primi passi della sua carriera. Ringrazio la Guardia di Finanza per aver accettato il nostro invito e per aver voluto regalare alla comunità francavillese una serata di grande musica.”

Fondata nel 1926, la Banda Musicale della Guardia di Finanza si è esibita presso le più prestigiose istituzioni musicali italiane tra le quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma, il Massimo ed il Politeama di Palermo, la Fenice di Venezia, il Bellini di Catania, il Flavio Vespasiano di Rieti ed il Petruzzelli di Bari. Nel 2022 la Banda è approdata anche sul palco del 72° Festival della canzone italiana.

Il Maestro Dario Di Coste, dopo essersi Laureato in Beni Musicali, ha conseguito i diplomi in Clarinetto, Strumentazione per Banda e in Composizione. Molti suoi brani sono commissionati ed eseguiti da vari ensemble, orchestre di fiati e formazioni bandistiche su tutto il territorio nazionale. Alcune sue composizioni sono state eseguite in vari paesi europei e nel continente americano. Ha diretto molteplici concerti con varie formazioni bandistiche e orchestre di fiati, e dal 2005 al 2018 è stato maestro direttore della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Francavilla Fontana. Dal 2018 è Maestro Vice Direttore nella Banda Musicale della Guardia di Finanza.

La partecipazione al concerto è libera e gratuita.