FRANCAVILLA – DOMENICA DEDICATA AI BAMBINI ED ALLE DUE RUOTE

Domenica 4 dicembre presso il piazzale di Mister Toys di Francavilla Fontana (BR) i bimbi potranno divertirsi con un percorso all’aria aperta

Francavilla Fontana, domenica è dedicata ai bambini e alle due ruote

L’evento è organizzato da Mister Toys di Francavilla Fontana insieme a GSC Grottaglie Bike School

Una mattina su due ruote dedicata ai bambini. Domenica 4 dicembre, dalle 10 alle 12, presso il piazzale di Mister Toys, il rinomato negozio di giocattoli di Francavilla Fontana (Viale Sant’Annibale Maria di Francia), i bimbi potranno divertirsi in bici con un percorso all’aria aperta.

Si esibiranno in grandi abilità i bambini delle scuole di ciclismo Asd Team Fuorisoglia di Francavilla Fontana e GSC Grottaglie Bike School.

Inoltre, tutti i bambini potranno misurare gratuitamente le loro capacità sui pedali, utilizzando le biciclette su un percorso che unisce allenamento e divertimento.

L’evento è organizzato da Mister Toys di Francavilla Fontana insieme a GSC Grottaglie Bike School, l’associazione sportiva dilettantistica che ha come obiettivo la promozione della mobilità ciclistica, per migliorare la padronanza sulle due ruote, superare, attraverso esercizi mirati, ostacoli, rampe ed effettuare piccoli salti.

Una bella occasione quella di domenica 4 dicembre per far divertire i bambini e insegnare loro su come pedalare nella giusta posizione e in sicurezza.