FRANCAVILLA – ELETTI I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio Comunale mercoledì 12 luglio ha definito i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti. All’esito della votazione, avvenuta a scrutinio segreto, sono stati eletti i Consiglieri Luigi Fanizza, Davide Mastromarino, Nicola Cavallo, Antonio Eugenio De Simone, Nicola Lonoce, Francesco Birtolo e Alessio Curto.

Le sette Commissioni, che ricalcano l’articolazione delle deleghe assessorili, hanno lo scopo di consentire al Consiglio Comunale il controllo politico-amministrativo ed una più approfondita e specifica trattazione delle materie. In ogni Commissione saranno discussi preliminarmente gli atti consiliari e, nell’ambito delle materie di competenza, potranno essere formulate proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni.

Nei prossimi giorni il Sindaco Antonello Denuzzo con un apposito Decreto affiderà ad ogni Presidente eletto una Commissione, mentre i membri titolari e supplenti saranno comunicati dai singoli gruppi consiliari.

“Con l’elezione dei Presidenti delle Commissioni – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – il Consiglio Comunale entra nel pieno dei suoi poteri. L’esito della votazione ha decretato un cambio generazionale, segno che la politica e l’amministrazione cittadina sono aperti al contributo dei più giovani. Buon lavoro a tutti i Presidenti neoeletti.”

Un altro tassello importante per il corretto funzionamento della macchina amministrativa è stato raggiunto con l’elezione della nuova Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio Comunale ha scelto la dott.ssa Francesca Bruno, componente uscente del vecchio collegio e apprezzata professionista. Per il prossimo triennio il collegio sarà composto, oltre che dalla Presidente Francesca Bruno, dai revisori Giuseppe Gianfreda e Francesco Gatto, sorteggiati nelle scorse settimane dalla Prefettura così come previsto dalla normativa vigente.

“Il collegio dei revisori dei conti – conclude l’Assessora al Bilancio Eleonora Marinelli – è un organo fondamentale per il rispetto e la tutela degli equilibri finanziari. Tutti i professionisti individuati sono di alto profilo e sono certa agiranno nell’esclusivo interesse pubblico.”

Nel corso della seduta le Consigliere Valentina De Comite e Anna Ferreri sono state nominate componenti della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.