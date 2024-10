Francavilla F.na. Sequestrato un arsenale di armi; trovati anche ordigni artigianali e stupefacenti. Carabinieri arrestano un 47enne

Nella tarda serata del 18 ottobre scorso, a Francavilla Fontana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, per i delitti di detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari, a conclusione di mirati e prolungati accertamenti hanno ritenuto opportuno approfondire eseguendo una perquisizione che ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione di campagna del predetto:

– 4 pistole illegalmente detenute, due delle quali aventi matricola abrasa;

– 160 cartucce di vario calibro, compatibili con le citate armi corte;

– 19 cartucce per fucile cal. 12,

il tutto nascosto in un vano appositamente ricavato nella base del caminetto, a cui si accedeva spostando una mattonella che i militari hanno notato disallineata rispetto alle altre e che ne costituivano il rivestimento;

– 33 Kg di esplosivo confezionato in ordigni artigianali, nascosti in un cartone, occultato all’interno del caminetto;

– 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata nella plafoniera del bagno.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

L’indagato non è da ritenersi colpevole fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità, in modo particolare contro i delitti contro la persona e il patrimonio, nonché contro lo spaccio di sostanze stupefacenti che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.