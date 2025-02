Francavilla Fontana alla Bit di Milano

Francavilla Fontana anche quest’anno sarà presente alla BIT di Milano, la più importante vetrina italiana dedicata al turismo.

“Lunedì 10 e martedì 11 febbraio – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – saremo alla BIT di Milano per raccontare il nostro patrimonio fatto di storie, monumenti, arte e gastronomia. Lo faremo con gli altri Comuni del brindisino con cui abbiamo costruito una rete e un progetto organico di comunicazione. È importante fare sistema per crescere e definire un’offerta integrata sempre più attrattiva fatta di cultura, intrattenimento e grandi appuntamenti.”

Il primo intervento del Sindaco Antonello Denuzzo, che sarà accompagnato dall’Assessore al Turismo Carmine Sportillo e dall’Assessora al Patrimonio Eleonora Marinelli, è in programma lunedì 10 febbraio alle 10.00 nella sala eventi dello Stand Regione Puglia.

“Quest’anno – prosegue l’Assessore al Turismo Carmine Sportillo – porteremo alla BIT le nostre tradizioni, i luoghi storici ed i prodotti della nostra gastronomia, a cominciare dai confetti ricci, il nostro Presidio Slow Food. Proprio questo prodotto negli anni è diventato un vero e proprio ambasciatore di Francavilla nel mondo. Presenteremo alla platea di tour operator e visitatori la sua nuova declinazione in versione panettone. Il tutto accompagnato dai vini prodotti sul territorio.”

Oltre alla storia e alle tradizioni, con l’immancabile approfondimento dedicato alla Settimana Santa, sarà annunciato il progetto di una importante mostra cui l’Amministrazione comunale sta lavorando per portarla a Castello Imperiali, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con MICExperience Rete d’Imprese Puglia che ha segnato l’entrata di Francavilla Fontana nel circuito delle grandi mostre di “Puglia Walking Art”.

“Il nostro patrimonio – commenta l’Assessora al ramo Eleonora Marinelli – ha delle potenzialità notevoli. I monumenti, le chiese e i luoghi della cultura rappresentano un punto di forza nella nostra offerta turistica. Per questa ragione ogni giorno lavoriamo per migliorare la fruibilità di questi spazi e in alcuni casi la loro rifunzionalizzazione come sta avvenendo con l’ex mercato coperto e con il Palazzo del Sedile.”

Proprio la mostra in programma a Francavilla Fontana e l’offerta culturale di Puglia Walking Art saranno al centro della conferenza stampa in programma martedì 11 febbraio alle 14.30 durante la quale interverrà nuovamente il Sindaco Antonello Denuzzo.

“Dopo aver dimostrato che la nostra Città è in grado di ospitare grandi eventi musicali – conclude il Sindaco Denuzzo – con questo nuovo progetto vogliamo accogliere a Castello Imperiali opere d’arte di assoluto valore, puntando a flussi di visitatori che potranno riversarsi nella Città. Crediamo fortemente in questo progetto e siamo certi che porterà risultati importanti per l’economia cittadina.”

Non solo BIT. Il Sindaco Antonello Denuzzo e gli Assessori Carmine Sportillo ed Eleonora Marinelli domenica 9 febbraio incontreranno l’Associazione Pugliesi a Milano presieduta dal francavillese Camillo De Milato.