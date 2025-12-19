Francavilla Fontana, benedizione dei locali della Uoc di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Camberlingo

Si è svolta questa mattina nell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana la benedizione dei locali della Uoc di Anestesia e Rianimazione, diretta da Pietro Fedele.

La benedizione è avvenuta prima della Santa Messa celebrata da monsignor Vincenzo Pisanello, vescovo della diocesi di Oria. Alla cerimonia erano presenti il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, i vertici del presidio, il direttore amministrativo Andrea Chiari e la direttrice medica Anna Rita De Santis, e il sindaco di Francavilla Antonello Denuzzo.

Il reparto dispone di 8 posti letto ed è già operativo, avendo accolto i primi pazienti.

Fedele, che guida l’équipe francavillese dopo aver prestato servizio per 20 anni nella Rianimazione del Perrino, ha commentato sottolineando che “quella di oggi è una cerimonia simbolica che si porta dietro tante chiavi di lettura: dal punto di vista tecnico è molto importante poiché con la Rianimazione potremo garantire alla comunità assistenza e cure adeguate al sistema di emergenza attuale e alle sue necessità; per l’ospedale, ricordiamo che il Camberlingo è un presidio di primo livello, poiché in questo modo ne si completa l’identità. Possiamo fare affidamento su un’équipe di medici specializzati altamente preparati e su una dotazione tecnologica all’avanguardia che ci permette di gestire casi anche molto complessi. I presupposti per fare un buon lavoro, insomma, ci sono tutti”.