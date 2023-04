FRANCAVILLA FONTANA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

Lunedì 17 aprile alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e martedì 18 aprile alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.

L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Relazione conclusiva dei lavori svolti dalla Commissione d’indagine sulle isole ecologiche ex art. 79 del Regolamento del Consiglio Comunale;

2. Mozione proposta dal Consigliere Vincenzo Mastromarino inerente la “Contrarietà allo sblocco delle concessioni di estrazione di gas in zone di mare previsto dal cd. Decreto Energia”;

3. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 23 del 12/04/2023 “Presentazione del Documento Unico Di Programmazione 2023 – 2025”;

4. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 20 del 07/04/2023 “Dimissioni dalla carica di componente della Commissione Pari Opportunità dott.ssa Eleonora Marinelli – Surroga”;

5. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 16 del 03/04/2023 “Legge 865/71 – art. 27 – Piano Insediamenti Produttivi (PIP) – Riapprovazione del piano con reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio – Approvazione”;

6. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 18 del 06/04/2023 “Approvazione nuovo regolamento TARI 2023”;

7. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 19 del 06/04/2023 “Approvazione nuovo regolamento entrate tributarie”;

8. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 14 del 22/03/2023 “Presa d’atto verbale di consegna n. 1/2023. Cessione da parte della Provincia di Brindidi a favore del Comune di Francavilla Fontana del tratto S.P. n. 26 ‘Ceglie Messapica-Francavilla Fontana’ dalla km.ca 10+110 ‘Area di svincolo con la SS.7’ alla km.ca 10+770 Attuale caposaldo lato Francavilla Fontana”;

9. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 10 del 08/03/2023 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267 – Sentenza n. 138/23 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi in relazione alla controversia iscritta al n. 246/2020 RG”;

10. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 13 del 15/03/2023 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267 – Sentenza n. 1568/2022 emessa dal Tribunale di Brindisi in relazione alla controversia iscritta al n. 536/2019 RG”.

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.