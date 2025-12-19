Francavilla Fontana e Oria. Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. Due persone arrestate e cinque denunciate

Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, anche in prossimità delle festività natalizie, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile. L’obiettivo era la prevenzione e il contrasto della criminalità, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

· a Francavilla Fontana:

Ø i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno:

– arrestato in flagranza un giovane il quale, sottoposto alla detenzione domiciliare, nel corso di un controllo è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione senza giustificato motivo. Nei confronti dell’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stata ripristinata la misura domiciliare;

– denunciato un uomo trovato in possesso, a seguito di perquisizione presso il proprio domicilio, di un carro attrezzi privo di targhe risultato oggetto di un furto commesso recentemente nella zona. Il veicolo è stato recuperato e sarà restituito al legittimo proprietario;

Ø i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due giovani, i quali avrebbero messo in vendita fittiziamente on line un box coibentato, riuscendo ad ottenere dalla vittima il pagamento dell’illecito corrispettivo;

· a Oria , i Carabinieri della locale Stazione hanno:

– arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi, dovendo espiare una pena residua di 5 mesi di reclusione per il reato di porto abusivo di armi;

– denunciato un giovane per tentato furto aggravato poiché, nello scorso mese di novembre, forzando le portiere e manomettendo i dispositivi di accensione, avrebbe tentato di asportare cinque autovetture, non riuscendo nel suo intento. L’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza delle zone interessate dai furti ha permesso ai militari di identificare il responsabile;

· a Erchie , i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un giovane per truffa, poiché avrebbe messo in vendita fittiziamente on line una tendostruttura senza consegnarla, riuscendo ad ottenere dalla vittima il pagamento dell’illecito corrispettivo.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale, intensificata in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno.