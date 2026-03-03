Francavilla Fontana – I Carabinieri incontrano gli studenti

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella diffusione della cultura della legalità tra le giovani generazioni. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno fatto tappa presso l’Istituto Tecnico “E. Fermi”, nell’ambito del ciclo di seminari formativi dedicati al territorio.

L’incontro, tenuto dal Capitano Alessandro Genovese, Comandante della Compagnia, ha visto la partecipazione di 40 studenti e del corpo docente. L’evento ha confermato la proficua sinergia tra istituzioni scolastiche e Forze dell’Ordine nel delicato percorso educativo dei più giovani.

Nel corso del confronto sono stati affrontati temi di grande attualità: bullismo, cyberbullismo e violenza di genere. I militari hanno posto l’accento sull’importanza del rispetto delle regole, della convivenza civile e dell’uso consapevole delle nuove tecnologie. Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione e al riconoscimento dei segnali di rischio, ribadendo l’importanza di denunciare e chiedere aiuto. In tale contesto, sono stati illustrati gli strumenti normativi e operativi che l’Arma mette a disposizione per la tutela delle vittime.

Ampio spazio è stato dedicato anche al futuro professionale: gli studenti hanno rivolto numerose domande sulle attività di polizia e sulle procedure di arruolamento. Sono stati così approfonditi i percorsi per diventare Carabiniere, Maresciallo o Ufficiale, con focus sui bandi di concorso e sui canali istituzionali da consultare per l’invio delle domande.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia programmazione di appuntamenti che vede l’Arma vicina agli studenti, con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia nelle Istituzioni.