Francavilla Fontana – I Carabinieri incontrano gli studenti

Continuano gli incontri dell’Arma dei Carabinieri con gli studenti nella diffusione della cultura della legalità. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana hanno fatto tappa presso l’Istituto Comprensivo “A. Moro – P. Virgilio Marone”, evento inserito in un percorso volto a mantenere alta la sinergia tra Forze dell’Ordine e Istituzioni Scolastiche nel delicato percorso educativo dei più giovani.

L’incontro, tenuto dal Luogotenente Carica Speciale Santo LIBASCI, Comandante della Stazione Carabinieri di Francavilla Fontana, ha visto la partecipazione di 80 studenti delle classi quinte della scuola primaria di primo grado e del corpo docente, tutti coinvolti attivamente in un percorso educativo e di sensibilizzazione su tematiche di grande attualità.

Con un linguaggio semplice e adatto alla fascia d’età dei piccoli studenti, sono stati trattati temi delicati e fondamentali. È stata sottolineata l’importanza del senso di responsabilità e della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine, ricordando come il rispetto delle leggi sia la base principale per la protezione dei diritti di tutti.

In maniera approfondita sono stati toccati i fenomeni di più grande attualità, come il bullismo, il cyberbullismo e l’uso consapevole dei social network, analizzando tutte le insidie che possono nascondersi dietro una incontrollata navigazione sul web.

I bambini, attenti e curiosi, hanno rivolto numerose domande e raccontato le proprie esperienze ai militari, dimostrando grande interesse nel comprendere il ruolo dell’Arma e le attività quotidiane svolte per la tutela della collettività”.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia programmazione di appuntamenti che vede l’Arma vicina agli studenti, con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia nelle Istituzioni.