Francavilla Fontana, il centrodestra incontra la città: «Costruire un’alternativa forte, coesa e aperta»

Giovedì 17 settembre il centrodestra si ritrova a Palazzo Imperiali per un confronto sul dopo Denuzzo. Sul tavolo servizi, mobilità, rifiuti e rilancio della città

Un momento pubblico per fare il punto sulla situazione politico-amministrativa della città, evidenziare le criticità e avviare un confronto, per iniziare a costruire una proposta alternativa per il futuro di Francavilla Fontana. È l’obiettivo dell’incontro “Francavilla Fontana – Futuro e Prospettive”, promosso dalle forze del centrodestra e in programma giovedì 17 settembre 2026 alle ore 18, nell’Atrio di Palazzo Imperiali, in via Municipio 8.

A promuovere l’iniziativa sono Fratelli d’Italia, Forza Italia, Insieme con Iaia, Prima Francavilla e Lega per Salvini Premier. Interverranno Michele Iaia, consigliere comunale e segretario cittadino di Fratelli d’Italia; Alessio Curto, consigliere comunale e segretario cittadino di Forza Italia; Francesco Birtolo, consigliere comunale della lista civica Insieme con Iaia; Angelo Zullino, presidente della lista civica Prima Francavilla; e Giovanni Iurlaro, segretario cittadino della Lega per Salvini Premier.

Fratelli d’Italia: «Non un cartello elettorale, ma un’alleanza politica»

Per Fratelli d’Italia, l’incontro rappresenta l’inizio di un percorso politico che punta a superare la semplice aggregazione in vista delle elezioni. Una scelta che il partito lega al giudizio espresso sull’attuale fase amministrativa della città, ritenuta caratterizzata da un «deficit di guida politico-amministrativa».

«Abbiamo sempre creduto nella necessità di un’alleanza politica, più che di un cartello elettorale. Non basta vincere le elezioni per governare», è la posizione espressa da Fratelli d’Italia, che punta alla costruzione di «un modello di governo alternativo, di centrodestra, coerente, capace di tracciare le linee per un rilancio di Francavilla Fontana».

La prospettiva indicata è quella di una coalizione aperta anche ad altre realtà, sulla base di una convergenza programmatica e valoriale che, secondo il partito, non deve necessariamente limitarsi alle forze promotrici dell’incontro.

Forza Italia: «Una visione per far tornare protagonista Francavilla»

Forza Italia rivendica il ruolo della propria componente moderata e liberale nella costruzione della proposta alternativa.

«Una Forza Italia moderata e liberale sarà uno dei pilastri della coalizione che rilancia la sua idea di città», afferma il segretario cittadino e consigliere comunale Alessio Curto.

Secondo Curto, Francavilla Fontana attraverserebbe una fase di «difficile stallo politico-amministrativo». Per il segretario azzurro, il ruolo dell’opposizione non deve esaurirsi nella critica all’amministrazione comunale, ma tradursi nella costruzione di una proposta capace di restituire alla città un ruolo da protagonista nel panorama pugliese.

Insieme con Iaia: «Serve una proposta concreta per il futuro della città»

La lista civica Insieme con Iaia, rappresentata dal consigliere comunale Francesco Birtolo, porterà il contributo della componente civica al confronto sulle prospettive amministrative di Francavilla Fontana.

«Questo incontro rappresenta un’occasione importante per confrontarci con i cittadini e iniziare a costruire insieme una proposta seria e concreta per il futuro di Francavilla Fontana. Crediamo che dalle diverse sensibilità presenti possa nascere un progetto capace di mettere al centro le reali esigenze della nostra comunità», dichiara Birtolo.

«Il nostro contributo sarà improntato all’ascolto e alla concretezza. Francavilla ha bisogno di una visione chiara, di programmazione e di risposte sui problemi quotidiani: su questi temi vogliamo confrontarci con le altre forze della coalizione e soprattutto con i cittadini», aggiunge il consigliere comunale.

Prima Francavilla: «Sotto la lente l’attuazione del Pums»

Il movimento civico Prima Francavilla porterà al centro dell’incontro il tema della mobilità urbana e, in particolare, lo stato di attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums).

La domanda posta dal movimento riguarda gli effetti concreti prodotti sulla vita quotidiana dei cittadini dagli interventi, dai progetti e dai finanziamenti annunciati negli ultimi anni.

Il Pums, secondo Prima Francavilla, deve essere considerato non soltanto in relazione a piste ciclabili, parcheggi e rotatorie, ma come uno strumento complessivo per intervenire su mobilità, sicurezza e vivibilità urbana. Il movimento chiede quindi di conoscere lo stato di attuazione del Piano, gli interventi effettivamente realizzati, le risorse impegnate e le modalità attraverso le quali sarà garantito il coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio.

«Non cerchiamo polemiche: chiediamo trasparenza, partecipazione e risultati verificabili. Perché amministrare significa rendere conto delle scelte», sottolinea il movimento.

Lega per Salvini Premier: «Priorità a Canale Reale e raccolta rifiuti»

Il segretario cittadino della Lega per Salvini Premier Giovanni Iurlaro porterà al confronto due questioni: la manutenzione del Canale Reale e il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti.

Sul primo fronte, la Lega chiede chiarezza sulle somme riscosse dal Consorzio di Bonifica dell’Arneo, sugli interventi effettuati negli ultimi cinque anni e sui tempi per la pulizia e la messa in sicurezza del canale, proponendo anche un tavolo tra Comune, Consorzio e Regione Puglia.

Sul fronte dei rifiuti, Iurlaro sollecita maggiori controlli sul rispetto del contratto da parte della ditta appaltatrice, interventi contro gli abbandoni nelle campagne e un confronto sulla Tari e sulle modalità della raccolta.

«Amministrare non significa fare annunci, ma garantire servizi che funzionino», afferma Iurlaro, annunciando un’opposizione «seria, documentata e senza sconti, sempre dalla parte dei cittadini».

L’appuntamento del 17 settembre si propone dunque come una prima occasione pubblica per mettere a confronto le diverse sensibilità che compongono il centrodestra francavillese e avviare una discussione sui temi amministrativi e sulle prospettive future della città.