Francavilla Fontana, una nuova stagione teatrale tra grandi interpreti, emozioni e storie del nostro tempo

Da Edoardo Pesce a Lella Costa, da Francesco Mandelli a Enzo Iacchetti e Giampiero Ingrassia: dal 30 novembre al 14 aprile il Teatro Italia propone otto appuntamenti tra comicità, musica, grandi classici e teatro civile.

Prelazione abbonamenti dal 19 ottobre

Otto appuntamenti per emozionarsi, sorridere e riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea. La stagione teatrale 2026/27 del Teatro Italia di Francavilla Fontana, promossa dal Comune di Francavilla Fontana in collaborazione con Puglia Culture, propone un percorso attraverso linguaggi e sensibilità differenti, affidato a interpreti di primo piano del teatro, del cinema e della televisione italiana.

Dalla comicità alla musica d’autore, dalla rilettura dei classici alla riflessione civile, ogni spettacolo contribuisce a comporre un programma che riconosce nel teatro non soltanto un’occasione di intrattenimento, ma uno spazio di confronto, partecipazione e crescita collettiva. Le storie portate in scena parlano di famiglia, amore, libertà, giustizia, identità e responsabilità, affrontando temi universali con ironia, profondità e sensibilità contemporanea.

«Con Puglia Culture abbiamo costruito un cartellone ampio, in cui la commedia e la musica stanno accanto a spettacoli che parlano di giustizia, di pace e di identità», dichiara Antonello Denuzzo, Sindaco e Assessore alla Cultura. «Lo spettacolo dal vivo resta uno dei pochi momenti in cui una comunità si ritrova nella stessa sala ad ascoltare una storia. Ci auguriamo che, come ogni anno, anche in questa stagione il Teatro Italia accolga un pubblico numeroso e di ogni età.»

Il sipario si alzerà il 30 novembre con Figli, scritto da Mattia Torre e interpretato da Edoardo Pesce, Silvia D’Amico, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrino, con adattamento teatrale e regia di Fausto Paravidino. Una commedia ironica e pungente che racconta le difficoltà della genitorialità e gli equilibri sempre più complessi della vita familiare. Si proseguirà il 15 dicembre con Ti lascio una canzone, il concerto teatrale di Gianluca Guidi dedicato a Gino Paoli e Ornella Vanoni, un viaggio nella canzone d’autore italiana tra melodie indimenticabili, poesia e memoria sentimentale.

Il nuovo anno si aprirà il 12 gennaio con Lisistrata, la celebre commedia di Aristofane interpretata da Lella Costa e diretta da Serena Sinigaglia. Attraverso la provocatoria ribellione delle donne contro la guerra, lo spettacolo rilancia una riflessione attualissima sulla pace, sul potere e sulla possibilità di cambiare il corso degli eventi. Il 28 gennaio sarà la volta di Vanzetti & Sacco. Uno spettacolo ingiusto, con Raffaele Braia e Valerio Tambone, diretto da Gianpiero Borgia: un’opera di teatro civile che rievoca la vicenda dei due immigrati italiani diventati simbolo universale della lotta contro il pregiudizio e le ingiustizie.

Il 3 febbraio Francesco Mandelli sarà protagonista di Baby Reindeer / Piccola renna, diretto da Francesco Frangipane e tratto dal testo di Richard Gadd che ha ispirato la celebre miniserie Netflix. Una storia intensa e inquietante che affronta i confini tra vulnerabilità, ossessione e bisogno di riconoscimento. Il 24 febbraio il pubblico sarà accompagnato nel mondo di Luigi Pirandello con Uno, nessuno e centomila, interpretato da Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon ed Enrico Ottaviano, con adattamento e regia di Nicasio Anzelmo. Il grande classico torna a interrogare gli spettatori sull’identità, sulle maschere sociali e sul rapporto tra ciò che siamo e ciò che gli altri vedono in noi.

La comicità torna protagonista il 9 marzo con Buongiorno, ministro!, interpretato da Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, con la regia di Ferdinando Ceriani. Una girandola di equivoci e situazioni paradossali metterà a confronto il mondo della politica con quello delle persone comuni, in una commedia capace di alternare risate, imprevisti e riflessioni sulla fragilità umana. A chiudere la stagione, il 14 aprile, sarà Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg, con Giampiero Ingrassia, Marianella Bargilli e Lucia Vasini, affiancati da Claudia Donadoni e Viola Lucio, per la regia di Emilio Russo. Una brillante commedia che, attraverso le vicende di una coppia e le piccole contraddizioni della vita domestica, racconta con ironia e profondità l’amore, le relazioni e le dinamiche familiari.

Vendita dei biglietti e degli abbonamenti

PRELAZIONE VECCHI ABBONATI: dal 19 ottobre 2026 al 30 ottobre 2026 al numero di telefono 3514084173 dalle ore 9,30 alle 12.00 e presso il Cinema Teatro Italia (Via Santa Cesarea, 16) il giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00.

NUOVI ABBONAMENTI dal 5 novembre 2026 al primo spettacolo al numero di telefono 3514084173 e presso il Cinema Teatro Italia (Via Santa Cesarea, 16) giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00.

La vendita dei singoli biglietti partirà dal 12 novembre 2026 al botteghino del teatro Italia il giovedì dalle ore 18 alle 20 e il giorno dello spettacolo a partire dalle 19.00. Inoltre i biglietti saranno in vendita dal 19 novembre 2026 anche on line e nei punti vendita Vivaticket.

Prenotazioni telefoniche al 3514084173