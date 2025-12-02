Francavilla – Giovedì al teatro Italia Anna Valle e Gianmarco Saurino

Stagione Teatrale 2025-2026

TEATRO ITALIA

4 dicembre – ore 21

ANNA VALLE e GIANMARCO SAURINO

in

SCANDALO

con Orsetta De Rossi, Angelo Tanzi, Matilde Pacella

una commedia scritta e diretta da IVAN COTRONEO

Link foto https://drive.google.com/drive/folders/1J76IdD38Hicgt_UefH36pOiFs3wKeYi6?usp=sharing

Sarà “Scandalo” a inaugurare il 4 dicembre al Teatro Italia, ore 21, la Stagione Teatrale 2025–2026 del Comune di Francavilla Fontana, organizzata in collaborazione con Puglia Culture al Teatro Italia: la nuova opera di Ivan Cotroneo, affidata al talento di Anna Valle e Gianmarco Saurino, apre ufficialmente un cartellone che rinnova l’impegno del Comune nel portare in scena teatro di qualità, contemporaneo e necessario.

Scandalo mette al centro una riflessione attualissima: il desiderio femminile come ultimo tabù, ancora capace di generare giudizi, sospetti e “casi morali”. La storia ruota attorno a Laura, scrittrice cinquantenne conosciuta come la “sposa bambina” di un celebre autore molto più anziano, da poco scomparso. Interpretata da Anna Valle, Laura vive nella villa sull’Appia Antica circondata da figure che ne scandiscono la routine sospesa: l’editor Giulia, il vicino Roberto e la giovane Maria.

L’arrivo di Andrea – interpretato da Gianmarco Saurino, attore foggiano che torna nella sua regione – giovane, diretto e provocatorio, incaricato dal defunto marito di riordinare la grande libreria di casa, incrina la fragile quiete della protagonista. Tra i due c’è la stessa differenza d’età che separava Laura e Goffredo: ventiquattro anni. Una nuova, possibile relazione che, agli occhi della società, rischia di trasformarsi immediatamente in uno “scandalo”.

Con ironia tagliente e una scrittura brillante, Cotroneo mette in scena una commedia che esplora con lucidità i pregiudizi ancora radicati nei rapporti tra uomini e donne. Ciò che viene considerato audacia quando riguarda un uomo si trasforma in trasgressione imperdonabile quando appartiene a una donna. Scandalo interroga così il confine ambiguo tra sesso, amore e potere, mostrando come ogni relazione sia un continuo scambio, talvolta giudicato, talvolta frainteso.

“Scandalo è una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra maschile e femminile, sui tabù che crediamo superati ma che continuano a tormentarci. Un testo divertente e spietato sul sesso, sull’amore, su ciò che si può dire o non dire, fare o non fare. Una storia su una donna libera e spregiudicata, e un giovane uomo che forse la usa, o forse le offre l’attenzione e l’amore di cui ha bisogno. L’amore è sempre uno scambio: sono i termini di questo scambio a renderlo accettabile… o scandaloso.”

info https://www.pugliaculture.it/evento/scandalo-3/