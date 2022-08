FRANCAVILLA – GIUNTE NUOVE DERRATE DAL BANCO ALIMENTARE PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

Giunte nuove derrate dal Banco Alimentare

Comitato della Puglia Onlus



Proseguono le attività per il sostegno della cittadinanza in difficoltà programmate dall’Amministrazione Comunale in sinergia con il Comitato Pugliese del Banco Alimentare e la Croce Rossa Italiana.

Nelle scorse ore il magazzino dell’ex Laboratorio Urbano di via Zullino è stato riempito con un nuovo carico di beni alimentari non deperibili che nelle prossime settimane saranno distribuiti dal locale Comitato della Croce Rossa alle famiglie censite dall’Ufficio dei Servizi Sociali.

Attualmente a beneficiare del pacco alimentare sono circa 200 famiglie in possesso di un ISEE compreso tra 0 e 6000 euro, cui si aggiungono circa 80 nuclei familiari che vivono una fase di momentanea di difficoltà economica.

Il servizio è frutto di un protocollo d’intesa stipulato lo scorso febbraio tra l’Amministrazione Comunale e il Banco Alimentare Onlus. In base a questo accordo l’Assessorato ai Servizi Sociali ha il compito di fornire supporto logistico e distribuire gratuitamente la totalità dei prodotti ricevuti in collaborazione con il Comitato della Croce Rossa.