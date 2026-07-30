Francavilla – Il Cobas dichiara stato di agitazione per l’azienda Monteco

Il Sindacato Cobas ha dichiarato lo stato di agitazione alla azienda Monteco,ditta che gestisce la raccolta di rifiuti urbani a Francavilla Fontana .

Il motivo dello stato di agitazione è perché a pochi giorni dall’inizio delle ferie da fare nel mese di Agosto 2026 ,programmate e concordate già da diversi mesi, le sospende con un foglio di carta appeso in bacheca.

Vane le richieste di incontro con l’azienda e le telefonate ai loro proprietari, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Appuntamento per tutti i lavoratori Monteco è dopo le 11,00 davanti il Comune di Francavilla Fontana , per poi incontrare il Sindaco Antonello De Nuzzo che è stato informato della strana situazione che si è venuta a creare

Nell’anonimo foglio di carta senza una intestazione appeso in bacheca Monteco scrive che siccome il numero delle malattie e degli infortuni è alto sospende le ferie di Agosto.

La cosa che contesta il Cobas è innanzitutto il non aver convocato i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni a cui avrebbero potuto far presente la situazione, aprendo una discussione sull’argomento e cercando possibili soluzioni.

L’atto unilaterale ed arrogante di Monteco deve essere rispedito al mittente; noi li avremmo voluto informare dei possibili risvolti negativi della loro azione ma fino a questo momento non è stato possibile.

Domani ultimo giorno per confermare le ferie invece di sospenderle ; chi ha lavorato un anno non può vedersi cancellare le ferie assegnate da mesi e riposare dopo un altro anno di lavoro.

Forse pensano di andare via a breve per la assegnazione della nuova gara, quindi chi se ne frega del meritato riposo dei lavoratori.

A tutto questo il Cobas dice NO.