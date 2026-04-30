Francavilla – Il Consiglio Comunale approva il rendiconto della gestione 2025: oltre 2 milioni di euro disponibili per investimenti e manutenzioni

Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2025, il documento che fotografa l’andamento economico e finanziario del Comune.Il bilancio chiude con un avanzo di amministrazione di oltre 23 milioni di euro, di cui circa 664mila euro immediatamente a disposizione e oltre 1,4 milioni che saranno disponibili dopo l’applicazione degli equilibri di bilancio, da approvare entro il 31 luglio. Questo significa, nel complesso, oltre 2 milioni di euro pronti per l’anno in corso, da utilizzare per investimenti, gestione e manutenzione del patrimonio comunale. La parte restante è accantonata a copertura di rischi e obblighi specifici previsti dalla normativa contabile.Il patrimonio complessivo del Comune ammonta a oltre 89 milioni di euro, un valore sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. I debiti da mutuo continuano a ridursi, passando da circa 12 milioni nel 2024 a poco più di 10 milioni nel 2025.”Il rendiconto 2025 conferma la solidità della gestione finanziaria del Comune. L’avanzo di amministrazione e la riduzione del debito da mutuo sono il risultato di un approccio rigoroso e responsabile alle risorse pubbliche, che consente all’Amministrazione di guardare all’anno in corso con una base solida su cui continuare a programmare e investire” dichiara l’assessore al Bilancio Carmine Sportillo.”I numeri del rendiconto sono il punto di partenza. Una gestione finanziaria solida non è un fine in sé, ma la condizione che permette all’Amministrazione di continuare a investire sulla città: nei servizi, nel patrimonio pubblico, nella qualità della vita dei cittadini. Abbiamo chiuso il 2025 con conti in ordine e con la consapevolezza che le risorse disponibili vanno messe a lavoro per rispondere ai bisogni reali della comunità” afferma il sindaco Antonello Denuzzo.