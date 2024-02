Francavilla – Incontro con i dirigenti scolastici per la costituzione dell’Osservatorio sull’uso delle sostanze stupefacenti

La Conferenza dei Capigruppo ha avviato le procedure per la costituzione di un osservatorio comunale sull’uso delle sostanze stupefacenti.

“I recenti fatti di cronaca – spiega il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno – testimoniano che in Città è presente un problema diffuso legato all’uso delle sostanze stupefacenti. L’obiettivo che ci siamo prefissati con la costituzione dell’osservatorio è comprendere le dinamiche in corso coinvolgendo istituzioni scolastiche, professionisti, associazioni e parrocchie per predisporre azioni coordinate rivolte ai più giovani.”

Nelle scorse ore il Sindaco Antonello Denuzzo, il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno ed i Consiglieri Comunali Capigruppo Cosimo Bungaro, Vanni Calò, Francesco Carucci, Davide Mastromarino, Alessandra Latartara, Michele Iaia, Alessio Curto e Maria Passaro, hanno incontrato a Castello Imperiali i dirigenti scolastici per tracciare le linee guida di quello che sarà l’osservatorio.

“Questo primo incontro – prosegue il Presidente Bruno – rappresenta un passo importante per la costituzione dell’osservatorio. La politica ha dimostrato compattezza davanti a problematiche senza bandiere, ma con enormi ricadute sulla comunità. Ringrazio tutti per il clima di collaborazione instaurato intorno a questo tema.”

Un punto fondamentale del percorso per la definizione di questo nuovo strumento, introdotto per la prima volta dal Preside Vincenzo Garganese che ha partecipato all’incontro, è la consapevolezza delle aspettative dei giovani e giovanissimi francavillesi. Per questa ragione l’osservatorio sarà un luogo inclusivo in cui troveranno spazio le diverse componenti della società come scuole, associazioni, parrocchie, senza dimenticare gli esercenti commerciali che ogni giorno accolgono numerosi ragazzi.

“L’osservatorio – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – è uno strumento importante per avviare politiche capaci di rispondere in maniera adeguata alle aspettative dei più giovani. Come Amministrazione Comunale sosterremo l’iniziativa stanziando somme nel prossimo bilancio di previsione. Ringrazio il Presidente Bruno e la Conferenza dei Capigruppo per questa iniziativa.”