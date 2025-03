Francavilla – Interventi di manutenzione sulla rete viaria cittadina

La pioggia abbondante caduta nelle ultime ore ha causato un peggioramento della percorribilità di diverse strade dell’abitato cittadino e provocato un ritardo sull’avvio dei cantieri stradali programmati dall’Amministrazione Comunale e da E-distribuzione.

La messa in sicurezza della rete viaria passerà in prima battuta dal riempimento delle buche stradali. Nei prossimi giorni sarà completata la procedura di individuazione della ditta che eseguirà i lavori per i quali sono stati stanziati 83.000 euro.

“A breve – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – potremo finalmente avviare i lavori per la manutenzione e il rifacimento di diverse strade. Si tratta di interventi necessari per mettere in sicurezza una rete viaria molto estesa che sta risentendo dei numerosi cantieri infrastrutturali sulla rete idrica, elettrica e telefonica. Non a caso parallelamente agli interventi comunali partiranno quelli a cura delle ditte che hanno eseguito scavi e lavori sulle reti. Sono consapevole dei disagi che stanno vivendo molti concittadini. Stiamo lavorando per migliorare la situazione e non esiteremo a stanziare ulteriori risorse oltre ai quasi 900 mila euro che abbiamo già investito.”

Sul fronte del rifacimento delle strade è stato previsto un primo lotto di lavori da 400.000 euro a cura dell’Amministrazione Comunale che interesserà spiazzo De Fazio, via Teofilato, via Renato Imperiali nel tratto compreso tra via Zullino e via Santa Cesarea, via Crocifisso della Pietà, via Di Summa nel tratto compreso tra via Bonifacio e via Mascagni, via dei Figuli, via Pio La Torre, via Pietro Di Castri, via Parri, via Pietro Nenni e la piazzetta delimitata da via Pio La Torre, via La Malfa e via Di Castri.

A questo primo lotto ne seguirà un altro del valore di 415.000 euro che riguarderà via Marrucci, via Salvo D’Acquisto, vico Panzuti, via Enrico Fermi, via Gorizia, via Pastorelli, via Donativo, via Isonzo, via Manzoni, via Pisacane, via Padre Serafino Marinosci, strada di collegamento tra via Braccio e via De Gasperi, strada di collegamento tra viabilità di servizio SS7 e via Vecchia Brindisi e Strada Tratturello Martinese n. 175 (solo stabilizzato).

“Con questi due lotti – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – stiamo lavorando alla messa in sicurezza di 25 strade. Si tratta di interventi urgenti ai quali affiancheremo nei prossimi giorni il riempimento delle buche per le arterie che non saranno oggetto di manutenzione straordinaria. Ci stiamo adoperando per fare il più in fretta possibile compatibilmente con le condizioni climatiche che devono essere ottimali per una buona resa dei lavori.”

Sono in partenza anche i lavori di rifacimento del tappetino d’asfalto a cura di E-distribuzione lungo via Michele Imperiali nel tratto compreso tra via Regina Elena e viale Lilla, via Regina Elena nel tratto compreso tra via Michele Imperiali e via Baracca e via Mulini nel tratto compreso tra via Pia di Castri e viale Lilla. A questo lotto seguiranno ulteriori interventi che interesseranno via Terracini nel tratto compreso tra via Brindisi e via Comunale Oria, via La Malfa nel tratto compreso tra via Di Castri e viale Abbadessa, via Brindisi nel tratto compreso tra via Terracini e il ponte della SS7 e viale Abbadessa nel tratto compreso tra via La Malfa e via Terracini.

“Siamo già al lavoro con l’Ufficio Tecnico – conclude l’Assessora Toma – per programmare i prossimi cantieri. Sono certa che la situazione progressivamente migliorerà perché le ditte che stanno curando i cantieri infrastrutturali ripristineranno l’asfalto interessato dai loro scavi. Pur nella consapevolezza dei disagi che stiamo vivendo, dobbiamo riconoscere che l’ammodernamento delle reti idriche, elettriche e telefoniche è essenziale per il nostro futuro.”