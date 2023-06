FRANCAVILLA – INTITOLAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO ALLE MADRI COSTITUENTI

Lunedì 5 giugno alle 10.00 l’Amministrazione Comunale intitolerà alle Madri Costituenti l’area verde di via Barbaro Forleo in prossimità di Castello Imperiali.

L’iniziativa, nata da una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale nel 2021, intende omaggiare le donne che hanno contribuito alla redazione della Costituzione Italiana che proprio quest’anno compie 75 anni.

Il 2 giugno 1946 le italiane furono chiamate per la prima volta alle urne per scegliere tra la repubblica e la monarchia e per eleggere i e le componenti dell’Assemblea Costituente.

Furono 21 le donne elette su 556 Costituenti. Cinque di loro – Ottavia Penna, Maria Federici, Nilde Iotti, Angelina Merlin e Teresa Noce – parteciparono ai lavori della “Commissione dei 75”, incaricata dall’Assemblea Costituente di elaborare la proposta di Costituzione da discutere in plenaria.

In tempi in cui le donne erano sottoposte alla patria potestà, non accedevano a molti ruoli della Pubblica Amministrazione e la disparità salariale uomo-donna era prevista dalla legge, le neodeputate sostennero il diritto alle pari opportunità e all’uguaglianza tra i sessi sia nel campo lavorativo che in quello familiare.

L’Amministrazione Comunale ha individuato l’angolo verde di via Barbaro Forleo in quanto luogo simbolo dell’incontro tra diverse generazioni. Proprio quest’area, grazie all’installazione di alcuni giochi per bambini, negli ultimi anni si è trasformata da semplice grande aiuola in un punto di socialità molto frequentato dalle famiglie.

L’intitolazione di questo spazio pubblico intende raccontare il ruolo fondamentale assunto dalle donne per la modernizzazione del Paese e sottolineare l’importanza della parità di genere per il futuro economico e sociale.

Alla cerimonia prenderà parte una delegazione di studenti provenienti da tutti gli Istituti Comprensivi cittadini.