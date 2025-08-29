Francavilla – La passione di Martina per l’Arma dei Carabinieri

La giovane Martina ha recentemente dimostrato la sua ammirazione per l’Arma dei Carabinieri, dedicando la sua tesina di terza media al tema delle forze armate e delle forze dell’ordine. Il lavoro, intitolato “In nome della legge e della patria”, è stato un tributo all’impegno quotidiano di chi indossa l’uniforme, con un focus particolare sui Carabinieri, un’istituzione in cui la studentessa spera di entrare a far parte in futuro.

La scelta di Martina è stata guidata dalla profonda stima per l’Arma, che lei definisce “un simbolo di sicurezza, di giustizia, di presenza”. La tesina onora “i valori che animano chi sceglie una vita fatta di sacrificio, disciplina e onore” e rende omaggio a coloro che pongono “il bene degli altri davanti a sé stessi”.

Il 27 agosto, il suo sogno si è concretizzato in un’esperienza unica: Martina è stata accolta presso la sede della Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana. Il Capitano Alessandro Genovese, insieme ai militari della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile, le ha mostrato l’interno della caserma e le ha illustrato i principali compiti istituzionali dell’Arma. La visita si è conclusa con la consegna di un calendario storico e alcuni momenti immortalati con foto ricordo.

Questo gesto ha rafforzato il legame tra la comunità locale e l’Arma dei Carabinieri, evidenziando come l’esempio di Martina possa ispirare altri giovani a credere nei valori di legalità e servizio al prossimo.