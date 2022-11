FRANCAVILLA – LAVORI STRADALI IN VIA SAN FRANCESCO

Proseguono i lavori di rifacimento delle strade programmati dall’Amministrazione Comunale.

Gli operai, dopo aver completato gli interventi in via Caduti di via Fani, via Filzi e via Montebello, in questi giorni sono impegnati in via San Francesco per il completamento del nuovo manto d’asfalto nel tratto compreso tra il passaggio a livello di Via Grottaglie sino alla Porta del Carmine.

Questo intervento, finanziato con 80 mila euro derivanti dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione, integra i lavori svolti nei mesi scorsi che hanno riguardato il tratto finale della strada.

Tutti questi cantieri rientrano nel blocco di lavori, finanziato con fondi regionali, che ha permesso il rifacimento di arterie importanti come via Germania, viale Francia, il tratto iniziale di via San Vito, via Mulini, via Sette Dolori e di tante strade secondarie. Lavori che si sommano a quelli già completati su via Di Vagno, parte di via della Conciliazione, via Abruzzo, via Calabria, via Molise, via Puglia, via Campania, via Quasimodo e via San Biagio.

“Con il rifacimento di via San Francesco – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – mettiamo in sicurezza una arteria vitale per il traffico in entrata e uscita dalla Città. Si tratta di un intervento particolarmente atteso che abbiamo finanziato con l’avanzo di amministrazione. In questi mesi abbiamo riasfaltato decine di km di strade riservando particolare attenzione a quelle vie che necessitavano di manutenzione da molti anni. Proseguiremo anche nelle prossime settimane per mettere in sicurezza il più possibile la rete viaria di Francavilla Fontana.”

Nei prossimi giorni sarà il turno di via Paisiello e via Luigi Serio.