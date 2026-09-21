Francavilla – M5S: Quattro eventi pensati per l’anima, il cuore e la libertà

Prende il via a Francavilla Fontana la rassegna “Stato di ordinaria ingiustizia”, un ciclo di incontri ideato e organizzato dal Movimento 5 stelle gruppo territoriale di Francavilla fontana, dal Network Giovani Francavilla Fontana e dall’associazione Mama Dunia, per riflettere insieme sui temi della memoria, dei diritti civili e della cultura della legalità.

L’iniziativa vedrà alternarsi testimonianze di primo piano del panorama civile italiano, momenti musicali e letture dedicate ai più piccoli. Gli incontri si terranno tutti a Francavilla Fontana, in Via Roma, secondo il seguente programma:

* Mercoledì 23 settembre (ore 19:30 – Mamma Cce Fuecu, Via Roma): Incontro con Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, agente della scorta del Giudice Giovanni Falcone tragicamente scomparso nella Strage di Capaci.

* Giovedì 24 settembre (ore 21:00 – Mamma Cce Fuecu, Via Roma): Spazio alla grande musica d’autore con “De André – Guccini & Co: quando la musica si fa poesia…”, performance per chitarra e voce a cura di Antonio Fanelli.

* Venerdì 25 settembre (ore 19:30 – Mamma Cce Fuecu, Via Roma): “Una storia quasi soltanto mia”, dialogo e chiacchierata con Claudia Pinelli, figlia dell’anarchico Pino Pinelli.

* Sabato 26 settembre (ore 19:00 – Panificio Lombardi, Via Roma): Evento dedicato ai più giovani con la presentazione del libro “Peppino naso all’insù” (di Evelin Costa e Cristina Cucinella). La storia di Peppino Impastato sarà raccontata ai bambini da Margherita Cinefra.

La rassegna nasce dalla volontà sinergica degli organizzatori di stimolare il dibattito pubblico e mantenere viva la memoria storica attraverso linguaggi differenti, dalla testimonianza diretta alla musica, fino alla letteratura per l’infanzia.

Un sentito ringraziamento va agli spazi Mamma Cce Fuecu e Panificio Lombardi per il prezioso supporto nell’ospitalità degli eventi, oltre che a Case Imperiali , La Francavillese libreria indipendente e casa memoria Peppino impastato per la fondamentale collaborazione in qualità di partner dell’iniziativa.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

M5S Francavilla Fontana