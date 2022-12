FRANCAVILLA – NEL “MONTESSORI-BILOTTA” SI PARLA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Le associazioni Nova Era e Legambiente circolo Piaroa hanno sviluppato un progetto in materia di educazione ambientale su un fondamentale aspetto che riguarda il ruolo presente e futuro dell’uomo come parte dell’ecosistema in cui vive ed opera. Il progetto è strutturato in 3 sessioni. Sessioni sia in aula che presso strutture esterne o ambiti urbani pubblici. Ad accogliere il progetto è stato l’Istituto scolastico II comprensivo “Montessori-Bilotta” di Francavilla Fontana che ha individuato in alcune classi del 4 anno della scuola primaria la platea per seguire questo progetto.

Nella prima sessione con la collaborazione di 3 Ricercatori del centro Enea di Brindisi sono stati illustrati alcune specifiche tematiche. Rocco Pentassuglia ha illustrato Il ruolo dell’Economia Circolare nella sostenibilità ambientale. Fausta Cosentino ha parlato della valorizzazione dei materiali di scarto e produzione di energia da fonti rinnovabili. Angelo Camassa ha sensibilizzato i giovani discenti sulla lotta allo spreco alimentare introducendo alcuni concetti di sostenibilità

e spreco alimentare come abitudine diffusa che può incidere pesantemente sulla sostenibilità. In generale i Ricercatori hanno evidenziato che tutti, dai più piccoli ai più grandi, possono adottare modelli di comportamento corretti per mitigare l’impatto ambientale delle loro stesse attività che svolgono quotidianamente.