FRANCAVILLA – NOVITA’ IN ARRIVO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Dalla prossima estate cambierà il volto del trasporto pubblico locale di Francavilla Fontana.

Le novità, frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e STP Brindisi con la consulenza tecnica della società Municipia, riguarderanno l’introduzione a sistema del servizio a chiamata e la ridefinizione degli itinerari urbani con la creazione di 11 nuove fermate tradizionali.

“Abbiamo elaborato – spiega l’Assessore Sergio Tatarano – un nuovo progetto nato dalla necessità di una rivisitazione organica del trasporto pubblico locale. Il nuovo servizio prevede un’intensificazione delle corse nel centro abitato per ridurre le attese e coprire tutte le zone. Abbiamo scelto di potenziare le periferie con il servizio a chiamata per offrire all’utente la possibilità di richiedere il mezzo in base alle proprie esigenze.”

Gli itinerari copriranno l’intero territorio cittadino, comprese le contrade, garantendo una connessione costante con i punti di maggiore interesse come ospedale, scuole, centro cittadino, area mercato, zona PIP e stazione. A questo si aggiunge una maggiore frequenza delle corse che contribuirà a diminuire i tempi di attesa.

La principale novità consiste nell’introduzione in via definitiva del servizio di trasporto pubblico a chiamata. Con questo meccanismo, già sperimentato con successo sul territorio, l’utenza potrà prenotare telefonicamente o tramite una app dedicata la fermata di partenza e di destinazione, usufruendo di un servizio mirato ed economico.

I bus saranno a disposizione della cittadinanza ogni giorno a partire dalle 6.30 alle 21.00 con una una estensione degli orari nei giorni festivi.

“Con queste innovazioni – conclude l’Assessore Tatarano – puntiamo a potenziare e razionalizzare la presenza dei mezzi pubblici. L’obiettivo è incoraggiare l’utenza ad utilizzare il più possibile il trasporto pubblico locale per ridurre il traffico delle auto e costruire una Città più sostenibile.”

Il biglietto di corsa semplice costerà sempre 1 euro con una maggiorazione di 50 centesimi in caso di acquisto a bordo del mezzo.