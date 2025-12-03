Francavilla, Oria e Torre Santa Susanna. Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”

Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, anche in prossimità delle festività natalizie, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile. L’obiettivo era la prevenzione e il contrasto della criminalità, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

· a Oria , i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per il reato di evasione due persone le quali, sottoposte rispettivamente alla misura alternativa della detenzione domiciliare e alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sono state sorprese all’esterno delle loro abitazioni senza giustificato motivo. Al termine delle formalità di rito, nei confronti delle stesse si è proceduto al ripristino delle citate misure restrittive, come disposto dall’Autorità Giudiziaria;

· a Francavilla Fontana , i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un giovane poiché nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di hashish per uso personale;

· a Torre Santa Susanna , i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un uomo poiché nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di marijuana per uso personale.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.