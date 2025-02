Francavilla – Partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo in via Zullino

L’Amministrazione Comunale ha avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo in via Zullino finanziato con 1,44 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione con fondi del PNRR nell’ambito del “Piano per asili nido”.

“Grazie ad un finanziamento che abbiamo intercettato nei mesi scorsi – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – la nostra Città arricchirà la sua offerta nei servizi educativi per l’infanzia con un nuovo asilo che prenderà il posto del fatiscente plesso Collodi che da tempo è inutilizzabile. L’intervento è in corso nell’area che abbiamo recuperato con la creazione di un campetto da calcio e due campi da tennis. Sta prendendo forma un piccolo campus che offrirà servizi per bambini e adulti con ricadute importanti sulla vita del quartiere.”

In questa fase gli operai sono al lavoro per abbattere il vecchio plesso Collodi che sarà sostituito da un nuovo edificio, di concezione moderna, che si svilupperà su un unico livello.

La scuola potrà accogliere 60 bambini distribuiti in tre sezioni educative tutte dotate di servizi igienici, deposito, area per le attività ludico-ricreative e sala dedicata alla somministrazione dei pasti. In posizione contrapposta alle aule saranno realizzate le stanze per il riposo con due spogliatoi per gli operatori. Completano la configurazione dell’edificio la cucina, dotata di spogliatoio e dispensa, una piccola lavanderia e un vano tecnico collegato con l’esterno.

“La nuova scuola – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – ci consentirà di aumentare il numero di posti disponibili per i bambini nella fascia d’età 0-36 mesi. Per la realizzazione dell’edificio non ci sarà consumo di suolo in quanto rimpiazzerà il vecchio plesso Collodi che da anni è stato abbandonato perché inagibile. È un aspetto importante che ci consente di salvaguardare il territorio in un’ottica di economia circolare. Ringrazio l’ufficio tecnico per il gran lavoro portato avanti per consentire l’avvio dell’opera in tempi celeri.”

Il progetto prevede una integrazione tra l’interno e l’esterno grazie a vetrate che garantiranno luce naturale e una vista sul giardino che sarà attrezzato con giochi per i bambini. Gli ambienti saranno efficienti dal punto di vista energetico e realizzati su misura delle esigenze dei bambini con diversificazione di attrezzature e arredi in base alle loro fasce d’età.

“La scuola di via Zullino – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo –, insieme a quella che è in fase di completamento in via Bilotta, ci consentirà di soddisfare le esigenze di una platea molto più ampia di genitori che da tempo lamentano la scarsità dei posti disponibili. Siamo in una fase segnata dalla contrazione demografica. Tra le sue cause c’è anche la scarsità di servizi educativi che stiamo cercando di colmare con gli oltre 100 nuovi posti che saranno presto disponibili.”