FRANCAVILLA – POSTICIPATA LA PRIMA SCADENZA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE

L’Amministrazione Comunale ha approvato il rinvio al prossimo 31 maggio della prima rata dei versamenti dovuti per il canone unico patrimoniale e il canone mercatale.

Il canone unico patrimoniale è la somma dovuta per l’occupazione di suolo pubblico e per la concessione di spazi pubblicitari. L’altro tributo, il canone mercatale, riguarda l’occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati.

“Il rinvio di queste scadenze – spiega l’Assessore alle Attività Produttive Vanni Calò – asseconda le numerose richieste che ci sono pervenute dal mondo produttivo. Siamo consapevoli delle difficoltà che il settore sta vivendo a causa del nuovo scenario economico dettato dall’inflazione e ci siamo adoperati per trovare una rapida soluzione del problema.”

Il provvedimento introduce, in deroga alle norme attualmente in vigore, la possibilità di rateizzare il canone mercatale in 4 pagamenti per somme dovute superiori ai 250 euro all’anno, a differenza dei 350 euro previsti dal regolamento comunale.

“Con l’Ufficio Ragioneria abbiamo lavorato – conclude l’Assessora al Bilancio Eleonora Marinelli – per rendere compatibile con le esigenze di bilancio il rinvio di queste entrate. Era importante trovare una risposta al malessere espresso dagli operatori commerciali. Sono certa che la situazione lentamente migliorerà e presto potremo tornare a lavorare a pieno regime.” Tutti gli aventi diritto alla rateizzazione potranno rivolgersi all’Ufficio Tributi.