Francavilla – Presentazione dei nuovi progetti di Spazi Aggregativi di inclusione  

Lunedì 12 maggio alle 16.00 presso la Scuola Musicale Comunale sarà presentata l’offerta formativa di Spazi Aggregativi di inclusione, il progetto che propone ogni anno attività ludiche ed educative pensate per potenziare i processi di socializzazione, apprendimento e gioco di bambini e ragazzi con disabilità.

Le progettualità, che saranno realizzate tra maggio e dicembre, sono state selezionate dalla Consulta Permanente per i diritti delle persone con disabilità e finanziate dall’Amministrazione Comunale.

“Spazi aggregativi di inclusione – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è una rete virtuosa che unisce il mondo del terzo settore, le famiglie ed i professionisti per costruire progettualità su misura dell’utenza più fragile. Gli 11 progetti selezionati dalla Consulta offrono una occasione di incontro, socializzazione e apprendimento per i nostri bambini e ragazzi con disabilità. Una opportunità per rafforzare il nostro saper essere comunità.”

L’obiettivo principale di spazi aggregativi è rispondere alle esigenze formative e di socializzazione nei diversi contesti della vita quotidiana proponendo esperienze capaci di coinvolgere gruppi eterogenei di bambini e ragazzi nel pieno rispetto dei principi di inclusione. Come ormai consuetudine è particolarmente variegata l’offerta di attività proposte dalle diverse realtà del terzo settore con progetti di atletica, karate, basket, calcio, ippoterapia, arte, cinema, cucina, musica, teatro.

“I progetti – prosegue l’Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Bellanova – sono stati pensati per consentire ai nostri bambini e ragazzi con disabilità di imparare divertendosi. Il tutto è frutto di un grande lavoro collettivo che ha coinvolto attivamente scuole, associazioni e famiglie per costruire un’offerta formativa su misura.”

I progetti intendono stimolare la definizione di un progetto di vita, affiancare le famiglie nel percorso di sostegno, promuovere momenti di incontro e sensibilizzazione sui temi della disabilità. Per lo svolgimento delle attività è previsto l’impiego di personale specializzato in grado di favorire il protagonismo di bambini e ragazzi.

“L’avvio dei progetti – conclude l’Assessore Giuseppe Bellanova – è frutto di un lavoro sinergico con la Consulta ed il mondo della scuola. Ringrazio il Presidente Massimiliano Itta, i Dirigenti Scolastici e tutto il personale docente. L’obiettivo comune è il benessere dei nostri ragazzi.”