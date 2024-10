Francavilla – protesta della Cgil per la mancata retribuzione dei lavoratori dei servizi cimiteriali

SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA, MANCATA RETRIBUZIONE LAVORATORI IN SERVIZIO LA DOMENICA POMERIGGIO, REPERIBILI GRATUITAMENTE

La FP CGIL BRINDISI con una nota inviata dalla segretaria provinciale CHIARA CLEOPAZZO congiuntamente alla coordinatrice della camera del lavoro di Francavilla Fontana GIOVANNA TOMASELLI e alla responsabile dell’ufficio vertenze Cgil Brindisi MARILINA NOCCO chiede al Comune di Francavilla Fontana di predisporre un tavolo di confronto per risolvere con urgenza la scopertura del capitolato di bando per il servizio che i lavoratori svolgono durante la domenica pomeriggio, reperibili seppur privi di retribuzione. A quanto appreso infatti, da istanza dei lavoratori disponibili a collaborare: il servizio cimiteriale consta di aperture anche la domenica pomeriggio che svolgono puntualmente per mero spirito di servizio, ma solo volontariamente, ovvero privi di retribuzione, ma reperibili. Ciò appare un illogico e grave danno retributivo dei lavoratori che dovrebbero inoltre compensare il riposo settimanale, riposo che è diritto inderogabile. Mancano inoltre: le retribuzioni del lavoro supplementare/ festivo. Chiediamo quindi di intervenire fattivamente sulle criticità da noi riscontrate sul bando dei servizi cimiteriali monco di servizi che si svolgono la domenica pomeriggio, per compensare le retribuzioni e le condizioni di lavoro dei lavoratori e nell’ interesse dell’utenza fruitrice di un servizio solo sulle spalle dei lavoratori. Nell’ interesse di salvaguardia dei lavoratori da noi rappresentanti che non devono continuare a pagare in nessun modo sul loro tempo vita un servizio che dovrebbe essere interamente a carico dell’amministrazione comunale non capiente di congruità nel bando e nei modi di esecuzione.

Cdl CGIL FRANCAVILLA FONTANA

COORD. GIOVANNA TOMASELLI

UVL CGIL BRINDISI

RESP. MARILINA NOCCO

FP CGIL BRINDISI

LA SEGRETARIA PROVINCIALE