Francavilla – Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. Traffico di sostanze stupefacenti, rapina, estorsione e oltraggio a pubblico ufficiale: 4 arresti

Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza urbana, allo spaccio di stupefacenti e alle truffe, specialmente quelle ai danni di anziani.

Nel corso del servizio:

· a Francavilla Fontana:

Ø i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato :

– un uomo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce, dovendo espiare la pena complessiva di anni 9 di reclusione per violazione della normativa sugli stupefacenti e reati contro la persona, commessi a Francavilla Fontana tra il 2017 e il 2019;

– un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce, dovendo espiare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi a Oria tra il 2019 e il 2020;

Ø i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato una donna per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico. La stessa, sorpresa alla guida di un’autovettura con patente sospesa, ha cercato di sottrarsi al controllo offendendo ripetutamente e minacciando i militari operanti, rifiutando altresì di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro;

· a Torre Santa Susanna, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un giovane in esecuzione di un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, dovendo scontare la pena di 3 anni e 4 mesi per i reati di rapina ed estorsione commessi a Torre Santa Susanna nel 2021;

· a San Pancrazio Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce, dovendo espiare la pena di 4 anni e 4 mesi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Francavilla Fontana, Erchie e San Pancrazio Salentino tra luglio e settembre del 2021.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.