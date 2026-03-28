Francavilla – Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”: un arresto e quattro denunce

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire i reati di criminalità diffusa, lo spaccio di stupefacenti e le truffe, con particolare attenzione a quelle in danno di anziani.

Nel corso del servizio,

a Francavilla Fontana :

· i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Taranto. Il soggetto deve scontare una pena di 9 anni, 10 mesi e 26 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di armi, ricettazione e spaccio di stupefacenti (reati commessi tra il 2016 e il 2020 a Trani e Taranto);

· i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un uomo per guida sotto l’influenza dell’alcol. A seguito di un sinistro stradale, il conducente è risultato positivo all’etilometro con un tasso di 2,64 g/l. La patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro;

a Torre Sanata Susanna (BR), i Carabinieri della locale Stazione:

· hanno denunciato due persone per truffa. Attraverso falsi annunci di vendita di pellet sui social, avrebbero indotto le vittime a versare rispettivamente 1.000 e 900 euro per merce mai consegnata;

· segnalato due giovani all’Autorità Amministrativa poiché trovati in possesso di hashish per uso personale. A uno dei due è stata anche ritirata la patente di guida;

a Erchie (BR), i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo per maltrattamento di animali. L’individuo è stato sorpreso a colpire ripetutamente con un tubo metallico il cane di un concittadino che si trovava nei pressi della sua abitazione.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.