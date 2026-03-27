Francavilla – Tavolo tematico su Zona PIP e bando ZES, sinergia tra Amministrazione Comunale e imprenditori

Zona PIP, variante strutturale e finanziamenti: Amministrazione Comunale e imprenditori al lavoro in vista della candidatura al bando ZESLo scorso 19 marzo si è tenuto un incontro tematico tra l’Amministrazione comunale e gli imprenditori della zona PIP di Francavilla Fontana. Al centro del confronto, due questioni strettamente connesse: la variante strutturale al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) e la partecipazione al bando ZES per il miglioramento delle infrastrutture delle aree produttive.L’incontro rientra nel percorso avviato con il tavolo permanente istituito dall’Amministrazione proprio in vista della candidatura al bando ZES, con l’obiettivo di condividere scelte e priorità con il tessuto imprenditoriale locale.Nel corso della riunione, il progettista incaricato della redazione della variante, l’ingegnere Angelo Sgura, ha illustrato lo stato di avanzamento del lavoro. Il progetto prevede una nuova definizione urbanistica dei lotti edificati, dei servizi e della viabilità e, partendo dall’attuale configurazione dell’area, punta a sbloccare la piena fruibilità dei terreni, anche alla luce della recente approvazione del PUG. La proposta, sviluppata sotto la supervisione dell’Ufficio Urbanistica e dello Sportello Unico per le Attività Produttive, non introduce ampliamenti significativi del perimetro del PIP, ma interviene sulla distribuzione delle aree edificabili, rendendola più razionale e sostenibile.«Il raggiungimento di questi obiettivi darà un impulso concreto alla crescita del comparto produttivo francavillese, oggi frenato dalla carenza di lotti disponibili a prezzi accessibili», osserva l’assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo. «L’impegno dell’Amministrazione è reperire ulteriori risorse per avviare il processo di esproprio dei suoli e contrastare fenomeni speculativi che limitano gli investimenti e producono effetti negativi anche sull’occupazione».Sulla stessa linea l’assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi: «Dopo la convocazione del Tavolo tecnico, confermiamo il massimo impegno ad affrontare in modo strutturale criticità che si trascinano da anni nella zona industriale. È prioritario arrivare in tempi rapidi all’approvazione del nuovo piano particolareggiato del PIP, così da offrire certezze agli operatori e rilanciare lo sviluppo dell’area. Allo stesso tempo stiamo lavorando per intercettare tutte le opportunità di finanziamento, a partire dalla ZES, per sostenere un percorso concreto di ammodernamento e infrastrutturazione».In questo quadro si inserisce il lavoro dell’Ufficio Tecnico, impegnato nella predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica da candidare ai finanziamenti della ZES unica, che mette a disposizione risorse straordinarie per il potenziamento delle aree produttive. L’intervento previsto ha un valore complessivo stimato in 3 milioni di euro.«Si tratta di un’opportunità storica», sottolinea il sindaco Antonello Denuzzo. «La ZES unica consente di accedere a risorse che per un Comune sarebbero difficilmente reperibili. Avevamo già chiare le esigenze degli imprenditori e stanziato fondi comunali prima della pubblicazione del bando ZES. Con il tavolo permanente stiamo costruendo un progetto solido, in linea con le aspettative del territorio. Il confronto con gli operatori proseguirà anche nei prossimi mesi».