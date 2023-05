FRANCAVILLA – TORNA L’INIZIATIVA “TANTE VOCI AL MUSEO”

Torna a Castello Imperiali

l’iniziativa “Tante voci al museo”

Lunedì 29 maggio alle 9.00 il Museo Archeologico di Francavilla Fontana accoglierà “tante voci” di ragazze e ragazzi che frequentano la sede cittadina del Centro Provinciale Istruzione per Adulti.

L’iniziativa, a cura della sede francavillese del CPIA di Brindisi in collaborazione con il MAFF e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è nata con lo scopo di condividere e includere culture differenti contaminando il racconto del patrimonio storico e artistico cittadino.

Ragazze e ragazzi, giunti in Italia da angoli diversi del mondo, svestiranno per un giorno i panni degli allievi per guidare gli ospiti d’onore della Brigata “San Marco” di Brindisi e il pubblico in una visita guidata gratuita all’interno del museo.

In contemporanea, nell’atrio del Castello ci saranno i confetti ricci di Giovanni Tardio.

All’evento interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, la Dirigente Scolastica Rosetta Carlino, la referente della sede francavillese Antonella D’Ippolito, la Brigata San Marco, il Direttore Scientifico del MAFF Gert-Jan Burgers, l’archeologo Arturo Maria Clavica, il docente di Linguistica Steve Hirschhon, le alunne Maria Balan, Bamba Matcheni, l’alunno Dramman Foday e il mediatore culturale Darwish Mammoud. Modererà il docente Francesco Soleti.

Il CPIA, Centro Provinciale Istruzione per Adulti, è una Istituzione Scolastica Statale che si rivolge alla popolazione adulta per favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione, svolgendo anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo.