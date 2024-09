Francesca Colella nominata nuova Direttrice del sito EuroApi di Brindisi

A fine agosto, EUROAPI ha nominato Francesca Colella

nuova Direttrice e General Manager del sito Brindisi, assumendo la responsabilità di Maria

Rita Maresca, che ha iniziato un nuovo ruolo all’interno del Gruppo.

Francesca è un ingegnere chimico, con esperienza nei settori farmaceutico, API (Principi Attivi

Farmaceutici), CDMO (Contract Development Manufacturing Organization) e automobilistico.

Nel corso della sua lunga carriera, Francesca ha lavorato in diverse funzioni come Supply

Chain, Gestione della Produzione, Approvvigionamenti e, recentemente, ha operato come

Direttrice di sito per un gruppo chimico-farmaceutico.

Il sito EUROAPI di Brindisi ha progressivamente ripreso la produzione di API e le relative

spedizioni ai clienti in tempi record, dopo aver riottenuto il certificato di Buone Pratiche di

Fabbricazione (GMP) dall’Agenzia Italiana del Farmaco AIFA a metà luglio.

“La decisione di AIFA riflette la rinnovata fiducia in EUROAPI Italy, nel suo management e nel

Laboratorio Qualità in particolare, evidenziando il pieno potenziale del sito di Brindisi”, ha

affermato l’Ing. Francesca Colella, Direttrice e General Manager di EUROAPI Italy. “I

recenti sviluppi positivi gettano una luce di fiducia sul futuro del sito di Brindisi, soprattutto

grazie a tutte le persone coinvolte nelle attività correttive e a sostegno della continuità del sito.

Stiamo ora lavorando per stabilizzare la produzione riavviata, rafforzarla ed estenderla”.

Offrire prodotti sicuri attraverso una catena di approvvigionamento resiliente e responsabile

continua ad essere uno degli impegni principali di EUROAPI. Il Gruppo fa della Trasparenza

e della Qualità le sue massime priorità.

EUROAPI Italy

Lo stabilimento di EUROAPI in Italia è un vasto sito produttivo nazionale che impiega più di

230 lavoratori nella zona industriale di Brindisi, con una storia che risale al 1966. EUROAPI

Italy è specializzata nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici (API), fra

cui antibiotici, corticosteroidi ed altri intermedi, mediante fermentazione su larga scala in

conformità alle Buone Pratiche di Fabbricazione. La Società è autorizzata dalle principali

agenzie del farmaco e possiede le più importanti certificazioni di sicurezza ambientale e sul

lavoro.