“Francesco e Chiara, una bella storia”: un recital tra musica, arte e spiritualità a Mesagne

Lunedì 29 alle ore 20.30, presso la Parrocchia Ss.ma Annunziata di Mesagne, si terrà il recital “Francesco e Chiara, una bella storia”, un evento artistico e spirituale dedicato alla vita dei due santi di Assisi.

L’iniziativa nasce in occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature, la prima opera poetica in lingua italiana, un testo che ancora oggi continua a parlare al cuore dell’umanità con il suo messaggio di armonia, fraternità e pace. Attraverso musica, immagini e narrazione, il recital accompagna il pubblico in un vero e proprio viaggio nella storia e nella spiritualità di san Francesco e santa Chiara.

Lo spettacolo è costruito come un percorso artistico, musicale e visivo che segue il filo narrativo del celebre ciclo pittorico di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi, offrendo una lettura suggestiva e coinvolgente delle tappe fondamentali della vita dei due santi. I brani musicali, tratti da celebri musical e opere ispirate alla figura di Francesco, includono estratti da Forza venite gente, Francesco il musical e L’infinitamente piccolo di Angelo Branduardi.

Al centro del recital emerge con forza l’attualità del messaggio francescano: la scelta della semplicità, l’amore per il creato, il valore della fratellanza universale e l’impegno concreto per la pace, temi quanto mai attuali nel contesto storico e sociale contemporaneo.

L’ingresso sarà gratuito; è previsto un piccolo contributo volontario destinato ai bisogni della parrocchia.

Un’occasione aperta a tutti per lasciarsi toccare dalla bellezza dell’arte e riscoprire, attraverso la musica e il racconto, una storia che continua a parlare al presente.