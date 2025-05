Francesco Fasano non vince, ma lo aspetta un futuro lavorativo travolgente!

Il ballerino Francesco Fasano, di Carovigno, classe 2000, ha stupito immediatamente per il suo talento e tanti sono stati i complimenti ricevuti durante il suo percorso nella prestigiosa Scuola di “Amici” di Maria De Filippi. Durante la finale, tenutasi domenica 18 maggio 2025, è stato il primo a essere eliminato, inaspettatamente, ma la delusione ha lasciato il posto all’emozione e la soddisfazione per un’esperienza esaltante. Inoltre, il ballerino ha ricevuto quattro contratti di lavoro prestigiosi che lo porteranno da New York alla Spagna, passando per Lecce e il Teatro di Caracalla. Anche Maria aveva in serbo per lui una sorpresa e queste sono state le sue parole:”fai tutti i giri che vuoi e per correggere un nostro errore, quando vuoi tornare a casa e ballare qui con noi, lo fai”. Il futuro di Francesco si preannuncia ricco di soddisfazioni e, sicuramente, sentiremo parlare di lui e dei suoi successi in giro per il mondo. Un grande ballerino! Anna Consales