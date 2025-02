Francesco Fasano ottiene la maglia per il serale di Amici!

Francesco Fasano, entrato da pochissimo nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, si è fatto notare subito per la sua bravura e, nella puntata di domenica 16 febbraio, ha ottenuto la maglia per accedere al serale. Francesco, entrato come ballerino nella squadra di Emanuel Lo, ha dimostrato di essere un vero e proprio talento e tutti e tre i professori di ballo sono stati d’accordo nell’assegnare la prestigiosa maglia per il serale. Tanta la gioia di Francesco che ha ringraziato i professori e ha ricordato come, già da piccolo, seguiva il programma e, quindi, avere realizzato il sogno è stato fantastico. Francesco Fasano, con la partecipazione ad Amici, avrà la possibilità di evidenziare, ulteriormente, la sua bravura. Il suo talento innegabile lo ha portato a ricoprire incarichi prestigiosi, avendo l’opportunità di ballare in coreografie di artisti di fama mondiale e, adesso, avrà modo di farsi conoscere, anche, dal pubblico italiano. Anna Consales