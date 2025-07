francesco Gabbani a Ostuni – Una vita da cantare insieme…

Un grande appuntamento musicale illumina l’estate di Ostuni: venerdì 1 agosto alle ore 21.30, il Foro Boario ospiterà Francesco Gabbani con il suo nuovo spettacolo dal vivo “Dalla tua parte – Summer Tour”, tappa estiva dell’attesissimo tour che segue l’uscita del nuovo album del cantautore toscano. Il concerto è organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia nell’ambito dello IOD Festival, kermesse ideata per ospitare artisti di fama nazionale e internazionale nei luoghi più iconici ed esclusivi della Puglia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati.

Dopo il sold out all’Unipol Forum di Milano e il ritorno sulle scene con dieci nuove date e un concerto-evento all’Arena di Verona, Gabbani si prepara a incontrare il pubblico pugliese in una delle cornici più suggestive. Sul palco porterà tutta l’energia del nuovo progetto discografico “Dalla tua parte”, sesto album in studio uscito lo scorso 21 febbraio.

Il tour prende il nome dal sesto album in studio di Gabbani, un lavoro che segna una nuova fase nel percorso umano e musicale dell’artista. Un disco che non contiene un brano omonimo ma che racchiude l’idea – come spiega lo stesso Francesco – che ogni canzone, una volta pubblicata, smette di appartenere soltanto a chi la scrive e diventa anche di chi la ascolta. Un invito a entrare nel mondo emotivo dell’autore ma anche a specchiarvisi, a restituirne un’interpretazione personale: «Come lo vivi tu, dalla tua parte, quello che sto cercando di esprimere? Qual è il tuo punto di vista?».

A confermare l’intensità e la profondità di questo nuovo progetto è stata la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove Gabbani è tornato per la quarta volta, dopo la vittoria tra le Nuove Proposte nel 2016 con “Amen”, quella tra i Big nel 2017 con “Occidentali’s Karma” e il secondo posto nel 2020 con “Viceversa”. Sul palco dell’Ariston quest’anno ha presentato “Viva la vita”, brano valso l’ottavo posto che ha anticipato il nuovo album e che rappresenta una riflessione lucida, appassionata e poetica sul senso dell’esistenza e sulle pieghe della quotidianità. «È una fotografia scattata in un punto preciso della mia vita – racconta l’artista – un po’ più in là sulla linea del tempo. Con il passare degli anni, cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai, in mezzo a tutto ciò, l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società».

“Dalla tua parte” è un disco che parla di crescita, consapevolezza e trasformazione, ma anche di leggerezza e speranza, di cambiamento e accettazione. Un’opera che fonde dimensione personale e sguardo collettivo con uno stile musicale che resta inconfondibile: melodie coinvolgenti, testi brillanti, ritmi pop e arrangiamenti moderni. Gabbani si conferma così un artista capace di parlare a pubblici diversi, grazie a una scrittura che sa essere immediata e profonda, ironica e poetica, sempre in equilibrio tra il battito della contemporaneità e le domande senza tempo.

Il concerto di Ostuni sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i nuovi brani insieme ai successi che hanno segnato la carriera dell’artista, da “Amen” a “Viceversa”, da “Tra le granite e le granate” a “Il sudore ci appiccica”, fino all’inno generazionale “Occidentali’s Karma”, con cui Gabbani ha fatto ballare e riflettere milioni di persone diventando il primo artista italiano a vincere il Festival di Sanremo due volte consecutive nelle categorie Nuove Proposte e Big.

Con la sua energia contagiosa, il suo spirito libero e la capacità di unire impegno e leggerezza, Francesco Gabbani torna dal vivo per un’estate tutta da cantare. L’appuntamento al Foro Boario di Ostuni promette emozioni forti, partecipazione, condivisione e uno spettacolo dal grande impatto sonoro e visivo, in una serata che si preannuncia imperdibile.

📍 Foro Boario – Ostuni

📅 Venerdì 1 agosto 2025 – ore 21.30

🎟 Biglietti su TicketOne e nei punti vendita autorizzati

📞 Info e organizzazione: Aurora Eventi di Livio Iaia – www.auroraeventi.net

🎥 Video promo rebrand.ly/PromoGabbani

Francesco Gabbani, con la sua musica, è pronto a mettersi ancora una volta dalla nostra parte.