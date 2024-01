Francesco Monte, in arte Kinari, venerdì ospite negli studi di Ciccio Riccio in “Tutti in fretta”

Venerdì sera, alle 19, nel consueto appuntamento musicale “Tutti di fretta” condotto con da Ignazio Deg, negli studi di Ciccio Riccio accoglieranno un ospite d’eccezione: Francesco Monte, nome d’arte Kinari. Questo poliedrico artista, dopo aver brillato sulle scene dei più famosi programmi televisivi come “Uomini & Donne” e “Grande Fratello VIP”, abbraccia da alcuni anni la carriera musicale sotto il nome di Kinari, dedicandosi con passione al genere trap.

Nell’appuntamento di “Tutti di fretta”, Ignazio Deg avrà l’opportunità di esplorare questo entusiasmante cambiamento nella carriera di Francesco Monte, svelando aspetti inediti e curiosità sulla sua trasformazione da personaggio televisivo a trapper. La serata promette di essere ricca di contenuti interessanti e approfondimenti sul percorso artistico di Kinari.

Particolare attenzione sarà dedicata alla presentazione di due nuovi singoli, segno tangibile della maturità artistica di Kinari. Il pubblico potrà immergersi nelle sonorità e nei testi che caratterizzano questo nuovo capitolo della sua carriera musicale.

Quindi, non perdete l’appuntamento! Sintonizzatevi venerdì 26 gennaio alle 19 su Ciccio Riccio per vivere insieme l’emozionante dialogo tra Ignazio Deg e l’eclettico Francesco Monte, ora Kinari, esplorando le sfumature della sua nuova vita nell’universo della musica trap. Un incontro da non perdere per tutti gli appassionati di buona musica e per chi è curioso di scoprire il volto più autentico di Kinari. Per interagire con la diretta 3880584141