Francesco Niccolini ha presentato il suo libro “Il calzolaio di Ulisse”

Presso Mondadori Bookstore Brindisi, Francesco Niccolini ha presentato il libro scritto con Marco Paolini:”Il calzolaio di Ulisse”. Ha dialogato con l’autore Luigi d’Elia. Francesco Niccolini è autore di testi teatrali per alcuni dei più importanti attori italiani. Marco Paolini è attore, autore e regista. È un libro particolare, che descrive Ulisse in un modo del tutto differente da come, in genere, viene studiato a scuola, e ci mostra l’eroe pentito che narra se stesso. Profonde le riflessioni sulla guerra di un Ulisse inedito e moderno che deve scontare la colpa della strage durante la guerra di Troia e i massacri sulla via del ritorno. L’Ulisse che viene descritto nel libro è semplicemente un uomo che vuole tornare a casa e “attendere ciò che di dolce giungerà dal mare”. Un incontro molto interessante che, sicuramente, ha incuriosito i presenti per i tanti spunti e approfondimenti. Anna Consales