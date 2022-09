FRANCESCO RENGA IN CONCERTO A ORIA

Appuntamento domani giovedì 8 settembre 2022 alle ore 21.00 in Piazza Lorch, ingresso gratuito, evento organizzato in collaborazione con l’amministrazione comune di Oria.

Giovedì 8 settembre 2022, alle ore 21.00 in Piazza Lorch, sarà di scena il concerto di Francesco Renga, uno dei grandi interpreti e cantautori della musica italiana, tra le migliori voci degli ultimi 30 anni prima alla guida del gruppo dei Timoria, poi nel prosieguo della sua carriera da solista. L’evento è organizzato dalla New Music Promotion con il supporto prezioso del Comune di Oria – assessorato alla Cultura e Spettacolo. L’atteso ritorno live del cantautore dopo i fortunati concerti dello scorso anno. Pop, melodia, rock, tensione espressiva ed improvvise aperture orchestrali caratterizzano oggi la sua musica, chiudendo il cerchio di un percorso trentennale. Un’occasione unica per immergersi nella discografia di uno tra i più apprezzati artisti del panorama musicale italiano.

Francesco Renga, nato a Udine il 12 giugno 1968, ha coltivato fin da piccolo la passione per il canto, forgiando e perfezionando sempre di più quella voce intensa e calda che è la sua caratteristica principale e che lo rende inconfondibile.

Il suo ritorno sulle scene avviene da solista, dopo la parentesi con i Timoria arriva nel 2000, con l’uscita dell’omonimo “Francesco Renga”. Un album che, a sentire le parole dello stesso Renga, non rivela ancora del tutto le potenzialità del song-writer bresciano. Esplode invece l’anno dopo, durante la per lui fondamentale partecipazione a Sanremo Giovani con “Raccontami”, che gli vale il Premio della Critica. “Tracce”, il disco della definitiva affermazione come solista presso il pubblico, esce nel 2002 contemporaneamente alla sua nuova partecipazione a Sanremo (questa volta tra i Big) con “Tracce di Te”.

Francesco rappresenta una solida realtà del panorama musicale nazionale ed è sempre pronto a stupire con nuovi intensi lavori. Uno dei suoi grandi successi è “Angelo”, canzone con la quale nel 2005 ha vinto la 55ma edizione del Festival di Sanremo.