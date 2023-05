FRATELLI D’ITALIA – A BRINDISI L’ON. DONZELLI

Ultimi comizi di questa campagna elettorale per eleggere il sindaco di Brindisi. Questa sera, presso la terrazza di Palazzo Virgilio, Fratelli d’Italia si e’ stretta attorno all’on. Giovanni Donzelli, che ha fatto visita a Brindisi per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Giuseppe Marchionna. Tantissima gente, tra iscritti e simpatizzanti del partitodi Giorgia Meloni. “Dobbiamo portare il buon Governo in questa citta – ha detto Donzelli – perché sto vedendo che c’e’ tanta voglia di cambiamento, pensando anche alle elezioni regionali. Un sindaco viene rletto da una ben determinata comunità, ma se il cittadino sa che al Governo ci sono dirigenti capaci e se vince il centrodestra c’e’ un Governo che può dare una mano, allora il cittadino può credere nella crescita della città”. Ha introdotto i lavori il consigliere regionale Luigi Caroli.